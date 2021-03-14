 Динозавры в Германии терпеливо ждут своего часа (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.03.2021

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По Германии

Динозавры в Германии терпеливо ждут своего часа (фото)

"Кинозавры. Между фантазией и наукой" - так называется выставка о динозаврах в кино, которая из-за пандемии пока не может открыться в Ганновере.

Скелет динозавра на выставке в Ганновере

Ганновер • Динозавры самых разных размеров и видов вот уже более сотни лет пугают впечатлительных людей с экранов и одновременно заманивают толпы доверчивых и благодарных зрителей в кино. В краеведческом Музее земли Нижняя Саксония в Ганновере еще в начале декабря прошлого года должна была открыться выставка "Кинозавры. Между фантазией и наукой" (Kinosaurier. Zwischen Fantasie und Forschung), организаторы которой решили сравнить фильмы с участием этих монстров и данные современных научных исследований о динозаврах. Однако из-за коронавирусного локдауна она до сих пор так и не начала принимать посетителей. Для фотокорреспондента информационного агентства dpa было сделано исключение.

"Кинозавры. Между фантазией и наукой". Фотографии

Реконструкция головы динозавра

Реконструкции голов двух видов рогатых динозавров

Тираннозавр рекс и кураторы выставки

Тираннозавр рекс и кураторы выставки Аннетте Рихтер (Annette Richter) и Даниель Херценбергер (Daniel Hercenberger)

Ганновер

Динозаврик ждет посетителей за дверью с надписью "Закрыто"

От "Динозавра Герти" до "Парка Юрского периода"

Выставка подготовлена масштабная - от короткометражной истории 1914 года "Динозавр Герти" до "Парка Юрского периода", вышедшего на экраны в 1993 году. Экспонатов хватило на целых двенадцать залов - окаменелостей, моделей, скелетов. Плюс около тридцати фрагментов из разных фильмов. Раз зашла речь о монстрах в кино, здесь же рассказывают о том, как создавали фигуры Кинг Конга и Годзиллы.

Динозавры на выставке скучают, но терпеливо ждут. Организаторы тоже не теряют надежды, но ситуация в Ганновере пока не позволяет делать какие-либо прогнозы. Согласно первоначальным планам, выставка должна была работать здесь до 25 мая. Осенью она переедет в Музей естествознания в австрийской столице Вене.

Смотрите также: 

  • Венера Швабская

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Швабский Альб

    "Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.

  • Пещера Холе-Фельс

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холе-Фельс

    В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.

  • Долина реки Ах

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Долина реки Ах

    В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.

  • Костяная флейта

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Гайсенклёстерле

    В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.

  • Пещера Зиргенштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Зиргенштайн

    В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.

  • Долина реки Лоне

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Лонеталь

    Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

  • Холенштайн, 1937 год

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холенштайн

    Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

  • Человеколев

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Человек-лев

    Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

  • Пещера Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Фогельхерд

    Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

  • Дикая лошадь из пещеры Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Дикая лошадь

    Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

  • Пещера Бокштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Бокштайн

    В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин



 

Контекст

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