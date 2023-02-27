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Солнечная электростанция в ДнепреФото: Imago Images/Ukrinform/M. Miakshykov
ПолитикаУкраина

Киев считает "зеленую" энергию ключом к нацбезопасности

Ксения Польская
33 мин. назад

Украина ускорит переход на возобновляемые источники энергии, чтобы добиться соотношения 50 на 50, где половина - атомная энергия, а половина - возобновляемая. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Галущенко.

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Переход на возобновляемые источники энергии - это вопрос национальной безопасности для Украины. Об этом перед неформальной встречей министров энергетики стран Европейского Союза в Стокгольме сказал в понедельник, 27 февраля, глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Он назвал децентрализацию выработки энергии и переход на возобновляемые источники одним из лучших решений для Украины. "В будущем украинская энергосистема должна состоять наполовину из атомных, а наполовину - из возобновляемых источников энергии, - сказал министр. - Раньше у нас была стратегия достигнуть 25 процентов возобновляемых источников энергии к 2030 году. Но теперь мы готовы пересмотреть этот график".

По его словам, с учетом военных угроз, этот процесс необходимо ускорить. Переход на децентрализованные возобновляемые источники энергии по всей стране позволит жителям чувствовать себя в большей безопасности, полагает Галущенко. "Возобновляемые источники энергии - для нас это не только экология. Мы видим, что это вопрос национальной безопасности", - добавил он.

В Киеве надеются на перезапуск экспорта электроэнергии в ЕС

Глава Минэнерго Украины сообщил, что уже третью неделю в стране нет дефицита энергоснабжения, и это дало ему возможность лично присутствовать на встрече с коллегами. "Производство электроэнергии покрывает уровень потребления, - сообщил он. - Мы чувствуем, что готовы выдержать эту зиму. Я думаю, что мы демонстрируем стабильность, которая показывает, что мы можем поддерживать систему даже в условиях этих беспрецедентных атак". Одной из тем заседания должно стать будущее сотрудничество Украины с ЕС в вопросах реконструкции электросетей и интеграция рынка электроэнергии.

Галущенко надеется на перезапуск экспорта электроэнергии в ЕС, когда энергосистема окончательно стабилизируется и в ней появится прибыль. "Это было бы отличным решением для нас, ведь до этих массированных атак уже во время войны мы экспортировали электроэнергию в Европу, - напомнил он. - И я думаю, что это также одна из причин, по которой россияне бьют по украинской энергосистеме: не только потому, что хотят полного отключения электроэнергии внутри страны, но и потому, что понимают: когда мы продаем электроэнергию в ЕС, мы уменьшаем его зависимость от российских газа и нефти".

11 октября 2022 года, на следующий день после первой массированной российской атаки на украинскую энергосистему, Киеву пришлось приостановить экспорт электроэнергии в Евросоюз. Тем не менее благодаря международной поддержке средствами и оборудованием, Украина смогла противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру, указал министр. Он призвал расширить санкции ЕС в отношении российского атомного сектора. "Это, пожалуй, единственный аспект в энергетике РФ, на который до сих пор не распространяются санкции. А после того, что они сделали с ядерной безопасностью, разрушив все, что было достигнуто в мире, мы должны ответить", - заявил Герман Галущенко.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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