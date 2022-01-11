 Киев призывает Шольца склонить Путина к переговорам | Новости из Германии об Украине | DW | 11.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Киев призывает Шольца склонить Путина к переговорам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца взять жесткий внешнеполитический курс в отношении России.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Германия должна приложить усилия к тому, чтобы Украину в ближайшее время приняли в Евросоюз и НАТО, "пустить на лом" газопровод "Северный поток - 2", проходящий по дну Балтийского моря, обеспечить поставки в Украину оборонительного вооружения и организовать встречу в "нормандском формате" в Берлине. Такие требования в адрес канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) выдвинул посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью информагентству Reuters, опубликованному во вторник, 11 января.

По мнению Мельника, Шольц должен активнее играть роль посредника в конфликте между Украиной и Россией. "Именно сегодня нам требуется личное участие федерального канцлера Олафа Шольца, чтобы принудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров", - заявил украинский дипломат.

Подобная инициатива, по словам Мельника, стала бы "лакмусовой бумажкой для новой внешней политики Германии". С точки зрения Киева, которую выразил Мельник, политика ФРГ по отношению к России на данный момент является слишком мягкой: "с Кремлем слишком часто вступают в диалог и слишком редко проявляют по отношению к нему жесткость".

Призыв поставить Украине вооружение

По словам Мельника, оборонительные вооружения, которое Германия могла бы поставить Украине, "существенно увеличило бы обороноспособность" его страны.

Страх перед большими потерями российских ВС в случае нового вторжения в Украину стал бы для Путина ключевым аргументом в пользу того, чтобы не начинать войну, заявил дипломат. При этом он добавил, что "германский опыт в сфере коммунальных реформ и лучшие советники по децентрализации мало чем помогут" Украине в этой сфере.

Возможный саммит в "нормандском формате" в Берлине

Что касается возможного проведения в Берлине саммита в "нормандском формате", то, по мнению украинского посла, это мероприятие помогло бы "склонить Путина к переговорам без предварительных условий и начать все с начала". При этом Мельник допустил подключение к переговорному процессу американской стороны. "Ясно и то, что нам нужны американцы, чтобы вести переговоры с Путиным с единой позиции силы", - подчеркнул он.

Мельник указал, что Украина готова добросовестно выполнять минские соглашения. Однако, учитывая, что Россия "создала новые факты", раздав в Донецкой и Луганской областях сотни тысяч паспортов РФ, сегодня к этим договоренностям "нужен креативный подход", добавил дипломат.

Комментируя переговоры России и США, стартовавшие 10 января в Женеве, Мельник заявил, что Украина "обязательно" должна в них участвовать. "Наш основной принцип: не решать ничего насчет Украины без Украины", - подчеркнул он.

Перспектива членства Украины в НАТО

При этом Мельник позитивно отозвался о позиции Запада, отказавшего России в праве наложить запрет на перспективу вступления Украины в НАТО. В то же время отложить принятие Украины в альянс "до китайской Пасхи", чтобы избежать угрозы войны, было бы неправильно, сказал посол. "Нельзя идти на дурные компромиссы с Россией в ущерб Украине",  - отметил представитель Киева, добавив, что его правительство не сомневается, что Украину рано или поздно примут в НАТО.

Целью американо-российских переговоров должно стать возвращение на позиции 2013 года, полагает Мельник. Для этого Россия должна вернуть Украине аннексированный полуостров Крым, вывести свои войска и частные военные компании из Донбасса, а также "выплатить Украине миллиардные репарации на восстановление", резюмировал дипломат.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:15

В Москве стартовали переговоры России, Франции и Германии без Украины о "нормандском формате" (06.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как "ультиматум" Путина восприняли на Западе (22.12.2021)  

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной (07.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов  

У побережья Кипра произошло сильное землетрясение  

США отвергли требования РФ о нерасширении НАТО  