 Киев обосновал применение беспилотника Bayraktar правом на самооборону | Новости из Германии об Украине | DW | 28.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Киев обосновал применение беспилотника Bayraktar правом на самооборону

Киев воспользовался своим правом на самооборону, придерживаясь необходимых процедур в Совместном центре координации и контроля, а также в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины.

Турецкий беспилотник Байрактар

Турецкий беспилотник "Байрактар"

Украина обнародовала обоснование первого боевого применения турецкого беспилотника "Байрактар" (Bayraktar) в Донбассе, вызвавшего резкую критику в России и обеспокоенность в Германии. "Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в четверг, 28 октября, на пресс-конференции после встречи с председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в Киеве.

Одновременно Кулеба прокомментировал распространенное в этой связи заявление министерства иностранных дел Германии. Он выразил уверенность в том, что ФРГ остается принципиальной сторонницей мирного урегулирования украинского конфликта и прилагает соответствующие усилия. "Мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - указал украинский министр.

Первое боевое применение турецкого беспилотника в Донбассе

Двумя днями ранее Украина впервые официально применила беспилотник Bayraktar против сепаратистов Донбасса, несмотря на действующий запрет. Дрон был задействован в боевых условиях в районе проведения операции объединенных сил, сообщил Генштаб вооруженных сил страны.

По его данным, сепаратисты ранее обстреляли позиции украинской армии в районе населенного пункта Гранитное, в результате чего один украинский солдат погиб и еще один был ранен. В сообщении говорится, что Киев уведомил о случившемся СММ ОБСЕ и потребовал прекратить огонь, но сепаратисты не реагировали. Тогда Украина применила беспилотник "для принуждения противника к прекращению огня", в результате чего была уничтожена артиллерийская установка сепаратистов вместе с ее расчетом.

При этом беспилотник не пересекал линию разграничения, утверждает Генштаб. В свою очередь пророссийские сепаратисты обвинили украинскую армию во вторжении в подконтрольные им районы. Киев отрицает это.

Закупка турецких беспилотников

Украина за последние годы закупила у Турции не менее шести беспилотников Bayraktar. Киев намерен также наладить при поддержке Анкары собственное производство дронов. Наблюдатели опасаются, что Украина наращивает вооружения для проведения военной операции в сепаратистских регионах Донбасса по примеру Азербайджана. В прошлом году Азербайджан главным образом с помощью турецких дронов отвоевал у армян обширные районы Нагорного Карабаха.

Пророссийские сепаратисты контролируют обширные территории Донбасса с 2014 года. С тех пор в результате боестолкновений в регионе погибли, по оценкам ООН, более 13 тысяч человек. Реализация подписанных в 2015 году Минских соглашений зашла в тупик. Запрет на применение дронов в Донбассе был закреплен в соглашении о перемирии от 2014 года.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:17

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь" (01.06.21)

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс  

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  

В Беларуси задержали почти 30 человек за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы  