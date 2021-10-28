Киев обосновал применение беспилотника Bayraktar правом на самооборону

Украина обнародовала обоснование первого боевого применения турецкого беспилотника "Байрактар" (Bayraktar) в Донбассе, вызвавшего резкую критику в России и обеспокоенность в Германии. "Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в четверг, 28 октября, на пресс-конференции после встречи с председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в Киеве.

Одновременно Кулеба прокомментировал распространенное в этой связи заявление министерства иностранных дел Германии. Он выразил уверенность в том, что ФРГ остается принципиальной сторонницей мирного урегулирования украинского конфликта и прилагает соответствующие усилия. "Мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - указал украинский министр.

Первое боевое применение турецкого беспилотника в Донбассе

Двумя днями ранее Украина впервые официально применила беспилотник Bayraktar против сепаратистов Донбасса, несмотря на действующий запрет. Дрон был задействован в боевых условиях в районе проведения операции объединенных сил, сообщил Генштаб вооруженных сил страны.

По его данным, сепаратисты ранее обстреляли позиции украинской армии в районе населенного пункта Гранитное, в результате чего один украинский солдат погиб и еще один был ранен. В сообщении говорится, что Киев уведомил о случившемся СММ ОБСЕ и потребовал прекратить огонь, но сепаратисты не реагировали. Тогда Украина применила беспилотник "для принуждения противника к прекращению огня", в результате чего была уничтожена артиллерийская установка сепаратистов вместе с ее расчетом.

При этом беспилотник не пересекал линию разграничения, утверждает Генштаб. В свою очередь пророссийские сепаратисты обвинили украинскую армию во вторжении в подконтрольные им районы. Киев отрицает это.

Закупка турецких беспилотников

Украина за последние годы закупила у Турции не менее шести беспилотников Bayraktar. Киев намерен также наладить при поддержке Анкары собственное производство дронов. Наблюдатели опасаются, что Украина наращивает вооружения для проведения военной операции в сепаратистских регионах Донбасса по примеру Азербайджана. В прошлом году Азербайджан главным образом с помощью турецких дронов отвоевал у армян обширные районы Нагорного Карабаха.

Пророссийские сепаратисты контролируют обширные территории Донбасса с 2014 года. С тех пор в результате боестолкновений в регионе погибли, по оценкам ООН, более 13 тысяч человек. Реализация подписанных в 2015 году Минских соглашений зашла в тупик. Запрет на применение дронов в Донбассе был закреплен в соглашении о перемирии от 2014 года.

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