Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

"Ты не один": на акцию в поддержку Навального в Берлине собрались около 150 человек. Почему некоторые из них принесли плакаты с кенгуру - в репортаже DW.

Во всем мире поздравляют Алексея Навального с днем рождения, Берлин не остался в стороне. Жители города в воскресенье, 4 июня, вышли на акцию к Бранденбургским воротам, чтобы выказать поддержку отбывающему заключение российскому оппозиционеру. Как прошло мероприятие и почему некоторые из участников принесли плакаты с кенгуру - в репортаже DW.

"Путина в Гаагу, Навальному - свободу"

Поначалу сторонники Навального терялись среди многочисленных туристов у Бранденбургских ворот, однако к началу акции им все-таки удалось привлечь внимание окружающих. На мероприятие вышли около 150 человек.

Конфликтов демонстрантов с теми, кто уверен, что "России без Путина быть не может", удалось избежать. Фото: DW

Они принесли бело-сине-белые флаги и скандировали: "Путина - в Гаагу!", "Свободу Навальному!", "Россия будет свободной!", "Нет войне!" и "Слава Украине!". В основном это были россияне, которые либо давно живут в Германии, либо недавно бежали из России - после начала войны, мобилизации и ужесточения репрессий.

Имеют ли смысл такие акции не в России?

Имеет ли смысл проводить подобные мероприятия не в России? Организаторы уверены, что имеет, поскольку это помогает разбудить многочисленную русскую диаспору в Германии. "Наша целевая аудитория здесь - не иностранцы, а та русская диаспора, которая в большинстве своем спит. Мы не хотим оказаться в положении белой эмиграции, которая век назад была оторвана от России", - заявил DW один из организаторов, координатор кампании #FreeNavalny в Германии Евгений Насыров.

Своей аудиторией организаторы акции называют русскую диаспору в Германии Фото: DW

Представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) активно критиковали за то, что они также призывали выходить на акции за Навального в самой России, где за это может грозить административное или уголовное преследование. Вот что на это ответила DW пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш: "Мы не призывали централизованно выходить на акции в России. Мы говорили о том, что самое главное - не бездействовать. Нельзя запретить героям быть героями. Каждый человек может найти какой-то вид активности для себя, который он сочтет безопасным".

Почему участники акции принесли плакаты с кенгуру

Нашлись в Берлине и сторонники Владимира Путина, которые усмехались, когда видели плакаты "Россия без Путина". Они заявили, что "не может быть России без Путина". Однако конфликтов удалось избежать, мероприятие охраняли около 10 полицейских.

Некоторые участники акции в Берлине держали плакаты с кенгуру Фото: Nikita Batalov/DW

Несколько сторонников Алексея Навального принесли на мероприятие плакаты с кенгуру. Несколькими днями ранее политик написал в Instagram, что он хотел завести в тюрьме кенгуру, ведь по закону заключенные могут завести животных, однако в администрации ему запретили. На одном из плакатов кенгуру была с балалайкой - в этом музыкальном инструменте Навальному тоже отказали. Примерно через час под палящим солнцем участники акции спели песню "Happy birthday to you" и начали расходиться.

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