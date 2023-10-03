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Казахстан намерен запретить въезд своим недоброжелателям

Роман Сулима
3 октября 2023 г.

МИД Казахстана ведет реестр иностранцев, которые позволяют себе негативные высказывания о стране. В отношении таких людей действует запрет на пересечение границы с республикой, указали в министерстве.

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Контрольно-пропускной пункт на границе России и Казахстана
КПП на границе России и Казахстана (фото из архива)Фото: DW

Власти Казахстана ведут реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил в понедельник, 2 октября, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане. В отношении людей, попавших в этот перечень, действует запрет на въезд в страну, добавил он.

"Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать", - заявил Смадияров.

Поводом для вопроса о реестре журналисты назвали недавнее высказывание российского эндокринолога и блогера Ильи Магери, заявившего, что "из-за людей, раскачивающих лодку", Россия "действительно вступит" в войну с Казахстаном. В ответ на это Смадияров посоветовал врачу "заниматься своей профессией", а не "высказывать ненужные вещи". Страны находятся в добрососедских отношениях, подчеркнул представитель казахских властей.

Астана уверяла в существовании подобных списков во всех странах

Разговор о существовании реестра "нежелательных для въезда в Казахстан лиц" в Казахстане уже поднимался в июне 2022 года, уточнила казахская служба международной медиакомпании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". По ее сведениям, тогда МИД заявил, что в этом списке есть "террористы и прочие лица из схожей категории", и отметил, что "такой список есть во всех странах". Однако министерство не уточнило, кто и каким образом в него попадает.

Тогда же Казахстанское телеграфное агентство сообщало, что в число лиц, которым запрещен въезд в республику, попал российский телеведущий Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян. "В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы", - говорил собеседник агентства.

Причиной попадания в реестр послужили оскорбительные выпады Кеосаяна на его YouTube-канале в адрес Казахстана. Позже Айбек Смадияров подтвердил присутствие мужа Маргариты Симоньян в списке, отметив, что реестр лиц, которым запрещен въезд в страну, появился еще до случая с российским телеведущим.

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