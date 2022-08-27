Казахстан на год заморозил экспорт военной продукции

Казахстан приостановит на один год экспорт военной продукции. Решение будет действовать до конца августа 2023 года, сообщила пресс-служба правительства в Нур-Султане в субботу, 27 августа.
Как указывается в заявлении, временный запрет на продажу продукции оборонных компаний принят на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. Дальнейшие детали не сообщаются.
Казахстан не поддержал Россию в войне против Украины
Власти Казахстана не поддержалиРоссию, развязавшую полномасштабную войну против Украины. В частности, в июне президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в украинском Донбассе "квазигосударствами" и предупредил, что Казахстан не будет их признавать.
Он также указал, что республика не станет помогать России обходить санкции, введенные США и Евросоюзом за войну в Украине. "Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", - подчеркнул Токаев.
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