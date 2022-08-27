Казахстан на год заморозил экспорт военной продукции

Продажи продукции военных компаний за рубеж будут приостановлены до конца августа 2023 года, постановило правительство Казахстана.

Казахстан приостановит на один год экспорт военной продукции. Решение будет действовать до конца августа 2023 года, сообщила пресс-служба правительства в Нур-Султане в субботу, 27 августа.

Как указывается в заявлении, временный запрет на продажу продукции оборонных компаний принят на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. Дальнейшие детали не сообщаются.

Казахстан не поддержал Россию в войне против Украины

Власти Казахстана не поддержалиРоссию, развязавшую полномасштабную войну против Украины. В частности, в июне президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в украинском Донбассе "квазигосударствами" и предупредил, что Казахстан не будет их признавать.

Он также указал, что республика не станет помогать России обходить санкции, введенные США и Евросоюзом за войну в Украине. "Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", - подчеркнул Токаев.

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