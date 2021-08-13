Кандидаты в депутаты Госдумы в зеркале статистики: миллиардеры и нищие

14 партий и более 6 тысяч кандидатов. Хотя многих независимых политиков этим летом отстранили от сентябрьских выборов, претендентов на депутатские мандаты все еще много. За одно кресло в нижней палате парламента в среднем борются 13 человек. DW проанализировала данные ЦИК об избирательной кампании 2021 года и узнала, от какой партии баллотируется самый богатый политик, сколько действующих депутатов идут на новый срок и как изменился гендерный баланс между кандидатами за последние 10 лет.

Кандидатов меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в 2011-м

В начале августа ВЦИОМ зафиксировал минимальную политическую активность россиян за последние 17 лет. За полтора месяца до думских выборов только 22% россиян сообщили социологам, что участвовали в тех или иных выборах. Для сравнения: в 2004 году таких было больше половины опрошенных.

Элла Памфилова

В этом году документы на регистрацию подали 6,5 тысячи человек. По сравнению с прошлыми думскими выборами желающих попасть в парламент стало меньше на 1,5 тысячи. Сокращение произошло на фоне все новых запретительных законов и давления на независимых кандидатов. В интервью "Эху Москвы" Элла Памфилова сообщила, что за последние пять лет избирательное "законодательство усложнилось невероятно". "Прибавилось еще 50 составов (законодательных ограничений. - Ред.), которые лишают пассивного избирательного права", - отметила глава ЦИК.

Вместе с тем кандидатов стало значительно больше, если вспомнить скандальные выборы 2011 года, которые привели к массовым протестам против фальсификаций. В них участвовали чуть больше трех тысяч кандидатов. Более чем двукратный рост на последних двух выборах вызвала смена избирательной системы - с пропорциональной на смешанную. Десять лет назад в бюллетене были только политические партии, а с 2016 года появилась возможность голосовать за отдельных кандидатов в одномандатных округах.

Типичный кандидат - 45-летний мужчина с высшим образованием

Новых лиц в Госдуме VIII созыва будет, скорее всего, не очень много. 234 действующих депутата собираются вновь занять свои кабинеты на Охотном ряду, подсчитала DW. Это больше половины нынешнего депутатского корпуса, который насчитывает 450 человек.

Например, один из старейших депутатов Валентина Терешкова идет уже на третий срок по ярославскому списку "Единой России". В прошлом году она стала инициатором "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.

Но 84-летняя Терешкова совсем не типичный кандидат. В среднем претендент на депутатское кресло почти в два раза младше - ему 45 лет. Да и избираются чаще всего мужчины - доля женщин составляет 21%. Больше всего женщин представила "Зеленая альтернатива" - почти каждый второй кандидат. Эта партия появилась весной прошлого года и считается проектом администрации президента. А вот звание самой "мужской" партии удерживает ЛДПР - на женщин там приходится всего 8%. Почти все потенциальные депутаты получили высшее образование: в вузах отучились 85%.

Самым конкурентным по числу зарегистрированных кандидатов округом сейчас является Перовский округ Москвы. Там, например, избираются победительница праймериз "Единой России" Татьяна Буцкая, член "Яблока" и фигурант "болотного дела" Николай Кавказский, а также сын известного писателя Александра Проханова Василий.

Миллиардеры в списках кандидатов

Корреспондент DW высчитал средний доход кандидатов за 2020 год от той или иной партии и решил, что итоговые цифры не вполне отражают реальность. На средний показатель сильно влияет то, что в статистике называют выбросами. В нашем случае это кандидаты с очень высокими и очень низкими доходами. В таком случае лучше считать медиану - половина доходов будет больше этого значения, а другая половина - меньше.

Самые состоятельные кандидаты ожидаемо идут на выборы от "Единой России". Их медианный доход составил 5,5 млн рублей. Эта же партия может похвастаться и самым большим числом миллионеров среди кандидатов - 16,5% от списка партии власти составляют политики с доходом более 1 млн рублей в месяц. На втором месте с медианным доходом в 2 млн рублей идет "Справедливая Россия", а за ней ЛДПР и КПРФ - по 1,5 млн рублей. Официально самой бедной партией можно считать Российскую партию свободы и справедливости (РПСС), которую ведет на выборы политик и журналист Максим Шевченко. Медианный доход кандидатов от РПСС составляет … 0 рублей! (У половины кандидатов, выдвинутых этой партией, в прошлом году задекларирован нулевой доход).

В каждой партии DW выделила лидера по доходам за 2020 год. И здесь "Единая Россия" впереди всех. Это единственная партия, от которой избираются сразу четыре миллиардера. Самый состоятельный из них - владелец фармкомпании "Инфамед К" и бывший депутат Калининградской облдумы Андрей Горохов. В 2020 году он заработал 7,5 млрд рублей.

В 2015 году Forbes признал Горохова одним из богатейших госслужащих России. Перед выборами в Госдуму 2016 года федеральный оргкомитет исключил бизнесмена из списков из-за "репутационных рисков" - так пересказывало слова источников государственное РИА "Новости". Вместе с Гороховым более чем миллиардный доход за прошлый год задекларировали единороссы Александр Князев, Леонид Симановский и Владимир Гуриев.

Кроме единороссов о доходе более 1 млрд рублей отчитался только лидер партии "Новые люди" и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. В 2020 году он заработал 4,4 млрд рублей. В сентябре бизнесмен впервые поведет свою партию на думские выборы. Российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Нечаев согласовал создание собственной партии с Кремлем.

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