 Кандидаты в депутаты Госдумы РФ создали коалицию за отмену ДЭГ | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2021

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Россия

Кандидаты в депутаты Госдумы РФ создали коалицию за отмену ДЭГ

Комитет за отмену электронного голосования заявил, что у миллионов россиян украли их голоса. Активисты намерены организовать общероссийскую акцию протеста против итогов выборов в России.

Кандидат в Госдуму от партии Яблоко Марина Литвинович

Кандидат в Госдуму от партии "Яблоко" Марина Литвинович

Кандидаты в депутаты Госдумы России от различных политических сил объявили о создании коалиционного комитета "За отмену ДЭГ (дистанционного электронного голосования. - Ред.)" Заявление коалиции в четверг, 23 сентября, опубликовала на своей странице в Facebook правозащитница Марина Литвинович, баллотировавшаяся в Госдуму по 198-му округу в Москве от партии "Яблоко".

В заявлении говорится, что 17-19 сентября "у миллионов граждан нашей страны украли их голоса". Кандидаты создали коалицию, чтобы добиться отмены результатов онлайн-голосования на выборах в Москве, а также запретить использование систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней. Кроме того, комитет будет "бороться против иных методов фальсификации выборов", говорится в документе.

Общероссийская акция протеста

Участники комитета намерены организовать общероссийскую акцию протеста против итогов выборов (ее дата пока не назначена), подготовить судебные иски, а также разработать законопроект о запрете использования электронного голосования на выборах.

Заявление коалиции, в числе прочих, подписали Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и самовыдвиженец Роман Юнеман, которого не допустили до выборов.

Между тем Литвинович и Лобанов сообщили, что 23 сентября к ним приходили полицейские, чтобы вручить им предупреждения прокуратуры о незаконности проведения несогласованных акций. На видео, опубликованном Литвинович, полицейский зачитал предостережение: "25 сентября в 14 часов в сети интернет распространяется информация о том, что может пройти несогласованная акция на Пушкинской площади", и добавил, что митинги в городе запрещены прошлогодним указом мэра из-за эпидемии коронавируса.

Литвинович в этой связи написала, что 25 сентября КПРФ планирует провести в крупнейших городах страны встречи с избирателями против фальсификаций на выборах. Встреча с избирателями и митинг это две большие разницы, добавила она.

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    Автор: Евгений Жуков


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