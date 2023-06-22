  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Шольц призвал повышать боеспособность армии Украины

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Канцлер ФРГ высказался за масштабные гарантии безопасности Украины со стороны НАТО. Он вновь пообещал, что Германия будет помогать Украине в отражении российской агрессии столько, сколько потребуется.

https://p.dw.com/p/4Sv0n
Олаф Шольц выступает в бундестаге с правительственным заявлением 22 июня
Канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге во время правительственного заявления 22 июняФото: Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь пообещал Украине неограниченную по времени поддержку в отражении российской агрессии. "Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы твердо стоим на стороне Украины", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 22 июня.

В преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе Шольц призвал предоставить Украине масштабные гарантии безопасности со стороны НАТО. "Абсолютным приоритетом является повышение боеспособности Украины. НАТО параллельно сотрудничает с Евросоюзом и странами "большой семерки" для разработки эффективных и долгосрочных гарантий безопасности", - сообщил он.

Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму в 16,8 млрд евро. Он пообещал, что Берлин будет и впредь поставлять Киеву бронемашины, системы ПВО, артиллерию и боеприпасы - именно то, в чем Украина, по его словам, больше всего нуждается в ходе своего нынешнего контрнаступления для освобождения оккупированных Россией территорий.

Шольц: Время для членства Украины в НАТО еще не пришло

По словам канцлера, союзники преследуют две цели - последовательно оказывать военную помощь Украине, предоставляя ей в том числе современные западные вооружения, и параллельно усиливать экономическую выносливость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии. "Наша тесно согласованная практическая и конкретная поддержка по-прежнему имеет решающее, жизненно важное значение для Украины", - подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что до окончания войны о вступлении Украины в НАТО речи быть не может. "Украина и сама понимает, что ее стремление к вступлению в НАТО сейчас не имеет никаких шансов. Украинское правительство само осознало, что пока Россия ведет войну против Украины, о вступлении в НАТО не может быть и речи", - сказал он.

Укрепление обороноспособности Германии

В своем правительственном заявлении Олаф Шольц подчеркнул решимость правительства ФРГ защищать Германию и Европу. "Мы делаем все, что необходимо для защиты безопасности нашей страны от любой угрозы", - сказал он, отметив, что Германия в рамках НАТО намерена особенно сильно заботиться о безопасности восточноевропейских стран Североатлантического альянса. Шольц также выразил удовлетворение прогрессом в деле запланированного создания общеевропейской системы ПВО.

Констатировав факт "кардинального изменения ситуации с безопасностью в Европе", Шольц пообещал масштабно и неослабно усиливать вооруженные силы страны -  бундесвер, который, по его словам, должен стать "гарантом неядерной обороны в Европе". Он пообещал, что с 2024 года Германия будет выполнять предписание НАТО о выделении на оборону как минимум двух процентов своего ВВП.

"Правительство прилагает усилия к тому, чтобы бундесвер, наконец, получил ту технику, в которой он нуждается", - подчеркнул Шольц, отметив, что этому способствует и созданный вскоре после начала войны России против Украины специальный фонд для закупки вооружений на сумму в 100 млрд евро.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет возможности закупить истребители F-16 для Украины. Для этого Нидерланды и Великобритания в рамках саммита в Рейкъявике 17 мая инициировали создание "коалиции истребителей". Однако ключевой вопрос - где взять эти машины, так как ни у Лондона, ни у Амстердама их нет.
Политика17 мая 2023 г.34:46 мин.
external

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, "красные линии" все еще остаются в головах. "Хотя многие люди на Западе хотят, чтобы Украина выиграла войну, в то же время они боятся того, что Россия проиграет", - полагает депутат Рады. "Есть страх, что поражение России на поле боя приведет к распаду Российской Федерации, и тогда возникнет много проблем", - считает Алексей Гончаренко.
Конфликты14 марта 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц выступает в бундестаге с правительственным заявлением 22 июня

Шольц призвал повышать боеспособность армии Украины

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусско-литовская граница

Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Общество26 мин. назад
Символ трансгендерности на демонстрации в Кракове

Транслюди в России - в опасности. Интервью с экспертом

Транслюди в России - в опасности. Интервью с экспертом

Культура20 ч. назад
Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке, 1939 год

Эрих Мария Ремарк: 10 фактов о писателе, которые надо знать

Эрих Мария Ремарк: 10 фактов о писателе, которые надо знать

Культура3 ч. назад
Нефтегазовая буровая платформа Petromar Central австрийской компании OMV в Черном море у берегов Румынии

Австрийская OMV сделает Румынию лидером добычи газа в ЕС

Австрийская OMV сделает Румынию лидером добычи газа в ЕС

Экономика и бизнес18 ч. назад
Президент ФРГ Штайнмайер и президент РК Касым-Жомарт Токаев

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Политика19 ч. назад
Projekt "Belarusisches Berlin"

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

История21 июня 2023 г.
На главную страницу