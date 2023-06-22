Шольц призвал повышать боеспособность армии Украины

Канцлер ФРГ высказался за масштабные гарантии безопасности Украины со стороны НАТО. Он вновь пообещал, что Германия будет помогать Украине в отражении российской агрессии столько, сколько потребуется.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь пообещал Украине неограниченную по времени поддержку в отражении российской агрессии. "Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы твердо стоим на стороне Украины", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 22 июня.

В преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе Шольц призвал предоставить Украине масштабные гарантии безопасности со стороны НАТО. "Абсолютным приоритетом является повышение боеспособности Украины. НАТО параллельно сотрудничает с Евросоюзом и странами "большой семерки" для разработки эффективных и долгосрочных гарантий безопасности", - сообщил он.

Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму в 16,8 млрд евро. Он пообещал, что Берлин будет и впредь поставлять Киеву бронемашины, системы ПВО, артиллерию и боеприпасы - именно то, в чем Украина, по его словам, больше всего нуждается в ходе своего нынешнего контрнаступления для освобождения оккупированных Россией территорий.

Шольц: Время для членства Украины в НАТО еще не пришло

По словам канцлера, союзники преследуют две цели - последовательно оказывать военную помощь Украине, предоставляя ей в том числе современные западные вооружения, и параллельно усиливать экономическую выносливость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии. "Наша тесно согласованная практическая и конкретная поддержка по-прежнему имеет решающее, жизненно важное значение для Украины", - подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что до окончания войны о вступлении Украины в НАТО речи быть не может. "Украина и сама понимает, что ее стремление к вступлению в НАТО сейчас не имеет никаких шансов. Украинское правительство само осознало, что пока Россия ведет войну против Украины, о вступлении в НАТО не может быть и речи", - сказал он.

Укрепление обороноспособности Германии

В своем правительственном заявлении Олаф Шольц подчеркнул решимость правительства ФРГ защищать Германию и Европу. "Мы делаем все, что необходимо для защиты безопасности нашей страны от любой угрозы", - сказал он, отметив, что Германия в рамках НАТО намерена особенно сильно заботиться о безопасности восточноевропейских стран Североатлантического альянса. Шольц также выразил удовлетворение прогрессом в деле запланированного создания общеевропейской системы ПВО.

Констатировав факт "кардинального изменения ситуации с безопасностью в Европе", Шольц пообещал масштабно и неослабно усиливать вооруженные силы страны - бундесвер, который, по его словам, должен стать "гарантом неядерной обороны в Европе". Он пообещал, что с 2024 года Германия будет выполнять предписание НАТО о выделении на оборону как минимум двух процентов своего ВВП.

"Правительство прилагает усилия к тому, чтобы бундесвер, наконец, получил ту технику, в которой он нуждается", - подчеркнул Шольц, отметив, что этому способствует и созданный вскоре после начала войны России против Украины специальный фонд для закупки вооружений на сумму в 100 млрд евро.

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