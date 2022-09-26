Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

У канцлера Германии Олафа Шольца диагностировали вирус SARS-CoV-2. Он находится в изоляции с легкими симтомами.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава кабмина ФРГ испытывает "легкие симптомы" и перешел в режим самоизоляции, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 26 сентября.

Все публичные встречи отменены. Однако канцлер будет участвовать в других мероприятиях по видеосвязи, в том числе в запланированной на 28 сентября встрече с главами правительств федеральных земель.

Шольц в ночь на 26 сентября вернулся из двухдневной поездки по странам Аравийского полуострова. В ходе посещения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара речь шла прежде всего о поставках энергоносителей в Германию.

Инфекция у главы МВД Фезер

Утром 26 сентября о своем заражении сообщила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Ковид впервые добрался и до меня. Вирус остается коварным", - написала она в Twitter, призвав сограждан беречь себя в нынешние осенние месяцы.

Вирус SARS-CoV-2 по состоянию на 26 сентября был подтвержден у 32,95 млн жителей Германии, сообщил Институт имени Роберта Коха . Из них 149 458 человек скончались, а около 32,17 млн выздоровели. К этому дню в ФРГ сделано 185,4 млн прививок от COVID-19. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,2 процента населения получили бустерную дозу вакцины.

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