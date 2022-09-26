  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

Жан Рофе
15 мин. назад

У канцлера Германии Олафа Шольца диагностировали вирус SARS-CoV-2. Он находится в изоляции с легкими симтомами.

https://www.dw.com/ru/kancler-frg-solc-zarazilsa-koronavirusom/a-63245085

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава кабмина ФРГ испытывает "легкие симптомы" и перешел в режим самоизоляции, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 26 сентября.

Все публичные встречи отменены. Однако канцлер будет участвовать в других мероприятиях по видеосвязи, в том числе в запланированной на 28 сентября встрече с главами правительств федеральных земель.

Шольц в ночь на 26 сентября вернулся из двухдневной поездки по странам Аравийского полуострова. В ходе посещения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара речь шла прежде всего о поставках энергоносителей в Германию.

Инфекция у главы МВД Фезер

Утром 26 сентября о своем заражении сообщила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Ковид впервые добрался и до меня. Вирус остается коварным", - написала она в Twitter, призвав сограждан беречь себя в нынешние осенние месяцы.

Вирус SARS-CoV-2 по состоянию на 26 сентября был подтвержден у 32,95 млн жителей Германии, сообщил Институт имени Роберта Коха. Из них 149 458 человек скончались, а около 32,17 млн выздоровели. К этому дню в ФРГ сделано 185,4 млн прививок от COVID-19. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,2 процента населения получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также:

Как Португалия встречает новую волну ковида

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Австрия отменит все ограничительные меры: а как же обязательная вакцинация? (18.02.2022)

Австрия отменит все ограничительные меры: а как же обязательная вакцинация? (18.02.2022)

Австрия стала первой страной Евросоюза, где была введена обязательная вакцинация. Решение приняли из-за стремительного распространения омикрон-варианта. Однако на фоне снижения заражаемости COVID-19 власти Австрии анонсировали отмену почти всех ограничительных мер уже к началу марта. И намекнули, что готовы обсудить варианты отказа от обязательной вакцинации.
Здоровье
18 февраля 2022 г.
02:38 мин.
external

Германия выходит из пандемии: план отмены актиковидных мер (17.02.2022)

Германия выходит из пандемии: план отмены актиковидных мер (17.02.2022)

Германия откажется коронавирусных мер в три этапа. Уже через месяц могут снять "все существенные меры". А что со въездом в ФРГ из России?
Здоровье
17 февраля 2022 г.
02:16 мин.

Распространение COVID-19 в Германии

Данные Института имени Роберта Коха о распространении COVID-19 в ФРГ
experience.arcgis.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автомобили врачей и спасателей около школы в Ижевске

В Ижевске в результате стрельбы в школе погибли 15 человек

Преступность
4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
29 мин. назад
external

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина"

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина"

Политика
22 ч. назад
06:59 мин.
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
2 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
3 ч. назад
Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе

Светлана Алексиевич: СССР лишь сейчас уходит в историю

Светлана Алексиевич: СССР лишь сейчас уходит в историю

Конфликты
25 сентября 2022 г.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

Экономика и бизнес
25 сентября 2022 г.
На главную страницу