Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава кабмина ФРГ испытывает "легкие симптомы" и перешел в режим самоизоляции, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 26 сентября.
Все публичные встречи отменены. Однако канцлер будет участвовать в других мероприятиях по видеосвязи, в том числе в запланированной на 28 сентября встрече с главами правительств федеральных земель.
Шольц в ночь на 26 сентября вернулся из двухдневной поездки по странам Аравийского полуострова. В ходе посещения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара речь шла прежде всего о поставках энергоносителей в Германию.
Инфекция у главы МВД Фезер
Утром 26 сентября о своем заражении сообщила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Ковид впервые добрался и до меня. Вирус остается коварным", - написала она в Twitter, призвав сограждан беречь себя в нынешние осенние месяцы.