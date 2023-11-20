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Шольц призвал увеличивать немецкие инвестиции в Африку

Даниил Сотников
20 ноября 2023 г.

В Берлине началась конференция "Пакт с Африкой", посвященная инвестициям и сотрудничеству с африканскими странами.

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и канцлер Германии Олаф Шольц
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и канцлер Германии Олаф ШольцФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и лидеры нескольких африканских стран призвали немецкие компании наращивать инвестиции в Африку, сообщает агентство Reuters в понедельник, 20 ноября. Потенциал Африки огромен, заявил Шольц в первый день начавшейся в Берлине инвестиционной конференции в рамках инициативы "большой двадцатки" (G20) "Пакт с Африкой", принятой в 2017 году. Пакт был инициирован Германией - тогдашним председателем в G20.

Председатель Африканской ассоциации немецкого бизнеса Сабине Далль'Омо (Sabine Dall'Omo) в своем выступлении подчеркнула, что инвестиции немецких компаний все еще "разочаровывающе" малы. В то же время лидеры некоторых африканских стран указали на темпы их роста, отмечает Reuters. Премьер-министр Марокко Азиз Ахеннуш заявил, что немецкие инвестиции в его страну с 2015 по 2022 годы выросли в шесть раз. Число немецких компаний в Кот-д'Ивуаре за пять лет утроилось, сообщил президент страны Алассане Уаттара.

Производство зеленого водорода в Африке

По словам Олафа Шольца, реформы в рамках "Пакта с Африкой" обеспечили значительно более высокий экономический рост в государствах-участниках пакта по сравнению с другими странами континента. "Конференция "Пакт с Африкой" призвана послать сигнал: вы можете рассчитывать на Германию как на партнера", - заявил Шольц.

Канцлер в своем выступлении призвал африканские страны начать крупномасштабное производство экологически чистого водорода. "Мы будем закупать зеленый водород в больших количествах", - пообещал Шольц. Несколько африканских президентов, в том числе глава Демократической Республики Конго Жан-Мишель Сама Луконде настаивали на увеличении иностранных инвестиций в электроэнергетический сектор, пишет Reuters.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) отметил, что на долю возобновляемых источников энергии приходится лишь один процент производства электроэнергии в Африке. "Мы готовы (сотрудничать. - Ред.) как партнеры, но вы должны говорить, чего хотите, и составить бизнес-планы", - сказал он.

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