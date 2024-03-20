Канцлер ФРГ Шольц призвал не переоценивать силу России

Россия не так сильна, как сейчас думают, заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге. По его словам, внутриполитически российская репрессивная система демонстрирует признаки отсутствия силы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не переоценивать силу России. "Россия не так сильна, как сейчас думают. В военном отношении война России в Украине, конечно, жестока, но внутриполитически репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы. Тем важнее, чтобы Европейский Союз сплоченно и без устали поддерживал Украину против России", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду, 20 марта.

"Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы стоим сплоченно - Германия и Франция, Веймарский треугольник, весь Европейский Союз - и именно этот сигнал мы посылаем России всеми нашими решениями", - подчеркнул германский канцлер.

Шольц высказался за усиление сотрудничества в рамках ЕС в сфере производства вооружений. "Нам нужно расширение сотрудничества в сфере военной экономики, сотрудничество в деле оснащения наших стран оружием ", - заявил он.

Сфальсифицированные выборы и преследование оппозиции

Шольц указал на "сфальсифицированные выборы" и преследование оппозиции в России. "Отстранение от участия в выборах кандидатов в президенты, у которых не было больших шансов, но которые, возможно, получили бы слишком много голосов, - все это отнюдь не проявление силы", - отметил он.

Одновременно Шольц призвал поддерживать оппозицию в России, которая, по его словам, "выступает за то, на что нам хочется надеяться, - за то, что когда-то будет более свободная, мирная Россия". "То, что эти женщины и мужчины не теряют надежды, должно быть для нас стимулом тоже не терять ее", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Олаф Шольц сделал эти заявления накануне двухдневного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе. На встрече речь будет идти об оказании поддержки Украине, о ситуации на Ближнем Востоке, принятии в состав ЕС западно-балканских стран, миграции, сельском хозяйстве и других темах.

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