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Канада расширила санкции по отношению к России

Олег Соколенко
23 сентября 2023 г.

Канада дополнила санкционный список по РФ. В него внесено 21 новое юрлицо - включая Русское географическое общество, ВШЭ, МГИМО, "Юнармию", Валдайский клуб, газеты "Комсомольская правда" и "Взгляд", - и 42 новых физлица.

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Министерство иностранных дел Канады в Оттаве
Министерство иностранных дел Канады в ОттавеФото: Ron Garnett/All Canada Photos/picture alliance

Канада расширила санкционный список по Российской Федерации 42 физическими и 21 юридическим лицами. Штрафные меры против них вступили в силу 20 сентября, однако сообщение на сайте МИД Канады опубликовано в пятницу, 22 сентября, в день визита в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.

Из юрлиц под санкции попали, в частности, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский институт стратегических исследований, Русское географическое общество (РГО), МГИМО, "Юнармия", "Движение первых", Валдайский клуб, газеты "Комсомольская правда" и "Взгляд". Также в санкционном списке Канады появились Ковровский механический завод и владимирское ВПО "Точмаш" - эти предприятия занимаются в том числе производством центрифуг для обогащения урана и весной попали под санкции США против российской атомной отрасли.

В числе физических лиц, подпавших под штрафные меры, оказались, в числе прочих, уполномоченная по правам ребенка Республики Дагестан Марина Ежова, советница главы самопровозглашенной "ДНР" по правам ребенка Элеонора Федоренко и уполномоченная по правам ребенка в Ханты-Мансийском округе Людмила Низамова.

Зеленский находится с официальным визитом в Канаде

Президент Украины прибыл в Канаду с официальным визитом 22 сентября. Это первый визит Владимира Зеленского в эту страну с тех пор, как началась российская агрессия против Украины. В столице Канады Оттаве украинский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и выступил с речью в парламенте, поблагодари в Канаду за поддержку, которая "позволила спасти тысячи жизней".

В свою очередь, Трюдо объявил, что его страна в течение трех лет выделит дополнительно 650 млн канадских долларов (около 482 млн долларов США) на производство бронированных машин, включая медицинские эвакуаторы ("медэваки"), для Украины, а также предоставит инструкторов для обучения украинских пилотов и техников на истребителях F-16, "чтобы украинцы могли максимально эффективно использовать подаренные самолеты".

Позднее президент Украины направился в Торонто для встречи с представителями канадской экономики и украинской общины.

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Министерство иностранных дел Канады в Оттаве

Канада расширила санкции по отношению к России

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