Российских "пионеров" назвали "Движение первых"

Российскую организацию детей и молодежи, которая идет по стопам советских пионеров, назвали "Движение первых". Голосование проводили несколько раз.

Участники I съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) в Москве утвердили название организации - "Движение первых" (ДП). Голосование прошло в понедельник, 19 декабря, в "Манеже".

Выбирали между пятью вариантами. За "ДП" проголосовали 760 человек, за "Новое поколение" - 326, за "Юность" - 76, за "Пионеры" - 56, за "Движение имени Гагарина" - 51.

Накануне делегаты со сцены предложили название "Движение первых". После этого было решено провести переголосование с несколькими вариантами.

По стопам советских "пионеров"

Предполагалось, что членство в движении будет добровольным. В него смогут вступить школьники в возрасте от 6 лет, а также учащиеся техникумов и колледжей, говорилось в законопроекте. С участниками движения должны работать наставники. Этот статус не смогут получить "иностранные агенты" и аффилированные с ними лица, указывалось в проекте закона.

Предложение создать РДДМ было внесено в Госдуму РФ 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

За все время существования пионерской организации в СССР через ее ряды прошло более 210 млн человек.

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