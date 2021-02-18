Канада и Австралия усиливают давление на Facebook

На американский концерн Facebook усиливается давление из-за конфликта этой соцсети с правительством Австралии. Канада в четверг, 18 февраля, заявила, что примет в отношении Facebook такие же меры, как Австралия. Министр культуры Канады Стивен Гильбо резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить ее на колени.

Конфликт резко обострился после решения Facebook закрыть пользователям в Австралии просмотр местных и международных новостей. Это произошло после того, как на рассмотрение парламента в Канберре был передан законопроект, согласно которому Facebook, Google и другие интернет-гиганты будут обязаны делиться доходами от рекламы с издателями СМИ. Палата представителей уже одобрила этот документ, на будущей неделе его должен одобрить и Сенат.

Стивен Гильбо планирует аналогичное законодательство в Канаде. "Канада в этой борьбе находится в первых рядах", - сказал он журналистам в Оттаве. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул непоколебимость в своих планах. Он отметил, что Австралия получила поддержку от глав государств и правительств Великобритании, Канады, Франции и Индии. "В мире большой интерес к тому, что делает Австралия", - констатировал Моррисон.

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