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Фото: NikitaMaykov/Pond5/IMAGOФото: NikitaMaykov/Pond5/IMAGO

Калуга

Город в России, расположен в Центральном федеральном округе.

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Новости

25 ноября 2024 г.

Киев: БПЛА атаковали военный завод "Тайфун" в Калуге

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Контекст

Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Импортозамещение"

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Автопром продолжает терять инвесторов. Почему число сделок растет спустя год после начала войны России против Украины?
Экономика и бизнес25 марта 2023 г.
external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Эксперт по европейскому автомобильному рынку рассказывает в интервью DW о том, уйдет ли Фольксваген из России.
Экономика и бизнес30 октября 2022 г.05:17 мин.
Херберт Дис и Илон Маск после тест-драйва на электромобиле VW ID.3

VW "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, не о России

VW "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, не о России

Volkswagen медлит c решением судьбы своего завода в Калуге. У главы концерна Херберта Диса сейчас явно другой приоритет.
Экономика и бизнес30 июня 2022 г.
Рабочий Volkswagen на заводе в Калуге прикрепляет к автомобилю эмблему VW

Почему Volkswagen вряд ли возобновит производство в России

Почему Volkswagen вряд ли возобновит производство в России

Шесть причин, по которым VW не захочет вновь запускать конвейеры на своем заводе в Калуге и в Нижнем Новгороде.
Экономика и бизнес16 марта 2022 г.
Владимир Путин в октябре 2009 приветствует в Калуге старт производства полного цикла на заводе Volkswagen

У разбитого корыта. Бизнес ФРГ надолго отворачивается от РФ

У разбитого корыта. Бизнес ФРГ надолго отворачивается от РФ

Поддержка санкций и разрыв с режимом Путина: деловые круги ФРГ изменили отношение к германо-российскому сотрудничеству.
Экономика и бизнес4 марта 2022 г.
Выхлопная труба автомобиля на фоне эмблемы VW

Когда и где Volkswagen прекратит выпуск автомобилей с ДВС  

Когда и где Volkswagen прекратит выпуск автомобилей с ДВС  

Темпы перехода бренда VW на производство электромобилей будут зависеть от специфики различных регионов мира.
Экономика и бизнес30 июня 2021 г.
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Всего публикаций: 76