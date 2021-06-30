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Фото: NikitaMaykov/Pond5/IMAGO
Фото: NikitaMaykov/Pond5/IMAGO
Калуга
Город в России, расположен в Центральном федеральном округе.
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Новости
25.11.2024
25 ноября 2024 г.
Киев: БПЛА атаковали военный завод "Тайфун" в Калуге
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Контекст
Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса
Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса
Автопром продолжает терять инвесторов. Почему число сделок растет спустя год после начала войны России против Украины?
Экономика и бизнес
25.03.2023
25 марта 2023 г.
Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России
Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России
Эксперт по европейскому автомобильному рынку рассказывает в интервью DW о том, уйдет ли Фольксваген из России.
Экономика и бизнес
30.10.2022
30 октября 2022 г.
05:17 мин.
VW "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, не о России
VW "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, не о России
Volkswagen медлит c решением судьбы своего завода в Калуге. У главы концерна Херберта Диса сейчас явно другой приоритет.
Экономика и бизнес
30.06.2022
30 июня 2022 г.
Почему Volkswagen вряд ли возобновит производство в России
Почему Volkswagen вряд ли возобновит производство в России
Шесть причин, по которым VW не захочет вновь запускать конвейеры на своем заводе в Калуге и в Нижнем Новгороде.
Экономика и бизнес
16.03.2022
16 марта 2022 г.
У разбитого корыта. Бизнес ФРГ надолго отворачивается от РФ
У разбитого корыта. Бизнес ФРГ надолго отворачивается от РФ
Поддержка санкций и разрыв с режимом Путина: деловые круги ФРГ изменили отношение к германо-российскому сотрудничеству.
Экономика и бизнес
04.03.2022
4 марта 2022 г.
Когда и где Volkswagen прекратит выпуск автомобилей с ДВС
Когда и где Volkswagen прекратит выпуск автомобилей с ДВС
Темпы перехода бренда VW на производство электромобилей будут зависеть от специфики различных регионов мира.
Экономика и бизнес
30.06.2021
30 июня 2021 г.
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Всего публикаций: 76
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