Как живут белорусы с инвалидностью

Проблемами людей с инвалидностью в Беларуси раньше занимались общественные организации. Как изменилась жизнь белорусов, которым они помогали, после их ликвидации?

Более 500 тысяч белорусов - люди с инвалидностью. Официально поддерживать их должно государство, поскольку в 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Для реализации ее положений в стране разработали национальный план, рассчитанный до 2025 года.

Его приоритеты - развитие инклюзивного образования, трудоустройство и занятость людей с инвалидностью, их интеграция во всех сферах жизни. Раньше этими темами активно занимались некоммерческие организации, многие из которых были ликвидированы после 2020 года. DW поговорила с белорусами, чья жизнь изменилась без их поддержки.

Оздоровление за границей стало недоступным

Ольга (имена всех собеседников изменены. - Ред.) - инвалид по слуху и работает на одном из предприятий Белорусского общества глухих, до этого училась в школе-интернате для детей с нарушением слуха. Теперь туда же ходит ее сын. Поскольку семья проживает в районе, пострадавшем от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, то ребенок нуждается в оздоровлении.

"В мои школьные годы таких оздоровительных поездок почти не было, получилось только один раз съездить в Германию. А вот ребенку повезло", - рассказывает Ольга. По ее словам, благодаря иностранным благотворительным организациям у спецшколы появились постоянные опекуны. Это позволило регулярно отправлять школьников на каникулы за границу.

"Дети жили в немецких и итальянских семьях, там их очень радушно принимали: они чувствовали себя комфортно и с нетерпением ждали новых поездок", - вспоминает Ольга.

Но вот уже три года, как все прекратилось. Сначала поездки приостановили из-за пандемии коронавируса, а после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске отменили все рейсы в Беларусь из Европы. При этом иностранцы не забывали о белорусских детях.

"Немцы и итальянцы приезжали сами с подарками, пытались здесь на месте решать вопросы с логистикой для вывоза детей, но не увидели, что есть заинтересованность местных властей", - огорчается женщина.

Она вспоминает, что иностранцы были шокированы тем, что репрессии в Беларуси коснулись и инвалидов: в Гомеле на два года лишения свободы осудили глухонемого по обвинению "в оскорблении главы государства, представителя власти и угрозе насилием в отношении судьи".

Проблемы со средствами реабилитации влияют на трудоустройство

У Олега - первая, самая тяжелая, группа инвалидности: уже много лет он не может самостоятельно передвигаться. Но мужчина не теряет оптимизма: "Я взял за правило не ныть, не жаловаться, не впадать в отчаяние, хотя порой грусть накатывает".

Самое большое его желание - обеспечивать себя финансово. Это непросто, поскольку пенсия по инвалидности едва превышает 400 белорусских рублей (около 115 евро). Периодически мужчине положены и другие выплаты, но в целом отсутствие трудового стажа сильно влияет на размер доходов.

"Когда говорят, что в Беларуси человек с инвалидностью - бедный, то в большинстве случаев это горькая правда, - рассуждает Олег. - Чтобы такого не происходило, нужно стараться быть мобильным и искать работу".

Для этого мужчине нужны современные средства реабилитации. Инвалидную коляску ему когда-то подарили волонтеры общественной организации, оказывавшей помощь людям с инвалидностью. Однако срок эксплуатации коляски истек, а рассчитывать на НГО больше не приходится: ее ликвидировали.

"Я могу бесплатно получить коляску от государства, но она будет российского производства и совсем не того качества, к которому привык", - отмечает Олег. По его словам, отсутствие нормальных средств передвижения сильно ограничивает возможность найти работу людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Не все могут работать из дома, быть программистами, - резюмирует мужчина. - А если нет возможности без проблем выйти на улицу, то о каком трудоустройстве можно говорить?"

"Для людей с психическими заболеваниями - фактически это тюрьма"

Алла раньше была активисткой благотворительного фонда - после массовых репрессий против общественных организаций он вынужден был закрыться. Девушка признается, что продолжает заниматься благотворительностью, но теперь уже неофициально.

"Близкий мне человек находится в доме-интернате для людей с психическими заболеваниями, - говорит Алла. - Это очень тяжелое место. Надо понимать, что речь идет об абсолютно закрытом учреждении - со своими особыми правилами, распорядком и даже надзирателями. Фактически это тюрьма, из которой почти невозможно выйти".

По словам Аллы, даже в прежние годы допуск на территорию подобных заведений был строго ограничен: представителям благотворительного фонда приходилось долго согласовывать свое посещение. Теперь же порядки ужесточились и контроль усилен даже за персоналом домов-интернатов.

"После протестов 2020 года власти окончательно осознали, что в стране не должны оставаться неконтролируемые государством общественные объединения, - считает Алла. - И не важно, что эти инициативы не занимались политикой, а помогали инвалидам или заботились о животных".

Она убеждена, что белорусские власти добиваются, чтобы любая активность была санкционирована сверху. При этом потребности тех же людей с ограниченными возможностями теперь могут быть реализованы только с согласия государственных структур.

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