Лукашенко будет крышевать благотворительность в Беларуси?

Александр Лукашенко хочет создать единый национальный благотворительный фонд взамен закрытых властями Беларуси НГО. DW о том, что об этом думают сами благотворители и правозащитники.

Александр Лукашенко поручил создать единый национальный благотворительный фонд , который должен заменить общественные организации, закрытые в РБ за последние два года. По его словам, "многие фонды и фондики из Беларуси ушли", а некоторые "убрали", потому что они "на иностранные деньги пытались совершить переворот". За последние два года, по данным правозащитников, в стране были ликвидированы около тысячи общественных организаций, в том числе, благотворительных, у представителей третьего сектора проходили обыски и задержания.

Тем не менее Лукашенко убежден, что найдется немало желающих работать в фонде под его патронажем: "Естественно, те чистые и искренние люди, которые хотят благотворительностью заниматься,- они с удовольствием придут в этот фонд. Потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево, вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели". Правозащитники же убеждены, что проекты в создаваемом госфонде будут финансироваться не исходя из их общественной значимости, а по принципу лояльности властям.

"Любая общественная деятельность строится снизу"

Эксперт по свободе ассоциаций Ольга Смолянко считает, что ни один фонд, созданный под крышей или по распоряжению властей, не способен заменить в стране сегмент некоммерческих организаций, в том числе, благотворительных: "Основа любой некоммерческой организации - мотивированные люди, многие из которых сами столкнулись с той или иной проблемой. Когда организации создаются по указке, теряются основные принципы - общие цели, мотивация, разнообразие деятельности и целевых групп".

Ольга Смолянко Фото: LTC

Cогласна с этим и правозащитница, глава общественного объединения "Звено" (закрыто в РБ. - Ред.) Татьяна Гацура-Яворская. "Любая общественная деятельность строится снизу, только тогда она эффективна. То, что власти пытаются заменить инициативу снизу фондом, который будет определять, кому и какими проблемами заниматься, абсолютно бесперспективно. Понятно, что решения будут принимать, в первую очередь, по критерию лояльности", - указала Гацура-Яворская в беседе с DW.

Также, по ее мнению, власти должны решать социальные проблемы на уровне правительства, а не благотворительного фонда: "Люди создают общественные организации, потому что у них нет других рычагов влияния на ситуацию. В Беларуси был фонд, который помогал людям со спинально-мышечной атрофией (СМА) получить дорогостоящие уколы, спасающие жизнь. На самом деле этот вопрос мог быть решен на государственном уровне, если бы власти вместо ледовых дворцов выделяли деньги на лечение СМА".

"Практически все эффективно работавшие НГО - разгромлены"

В свою очередь, основательница некоммерческой благотворительной медиаплатформы "Имена" (закрыта белорусскими властями. - Ред.) Катерина Синюк, обращает внимание на то, что пока непонятно, каким образом будет действовать структура, создание которой анонсировал Лукашенко: будет ли это госфонд, который займется решением социальных проблем, или набор под одним зонтиком фондов и негосударственных организаций (НГО), полностью контролируемых властью.

Катерина Синюк (на фото слева) и Катерина Сергеева из благотворительной медиаплатформы "Имена" Фото: Julia Karpenko

Также Синюк отмечает, что в развитых странах для решения социальных проблем органы госвласти взаимодействуют с НГО, чего нельзя сказать о Беларуси. "Можно, например, изучить опыт Нидерландов, где государство совместно с некоммерческими организациями достигает выдающихся результатов в сфере помощи людям, благотворительности, решении социальных проблем. Но зачем что-то изучать? - задает риторический вопрос Катерина Синюк. - Практически все эффективно работавшие НГО в Беларуси на сегодня разгромлены, ликвидированы или находятся в стадии ликвидации. И тенденция на сокращение количества профессиональных НГО, которые годами занимались экспертизой в самых разных областях, в стране продолжается".

"Страдают абсолютно все социально уязвимые группы"

По данным инициативы Lawtrend , за последние два года некоммерческий сектор Беларуси потерял около тысячи организаций. "После 2020 года давление на НКО выражалось в разных формах: это не только принудительная ликвидация, хотя сейчас она достигла апогея, но и давление на руководство и членов организаций, которых вызывали и продолжают вызывать на беседы в финансовые, правоохранительные органы.

14 июля 2021 года ко многим пришли с обысками. С 2021 года в Беларуси началась массовая ликвидация НКО, на сегодня 612 организаций находятся в процессе принудительной ликвидации, но многие принимают решение о самоликвидации, потому что работать в такой атмосфере давления очень сложно", - констатирует Ольга Смолянко.

В тоже время она отмечает, что в Беларуси на протяжении последних двадцати лет не было особого стимулирования благотворительной деятельности - некоммерческие организации скорее работали вопреки, а не благодаря: "Законодательство всячески ограничивало благотворительную деятельность некоммерческих организаций, но после 2020 года стали возникать сложности с получением финансирования, с распределением гуманитарной помощи".

Тех, кто, по словам Татьяна Гацуры-Яворской, занимался социально уязвимыми группами населения, просто разогнали, а государству и раньше до таких людей не было дела: "Сейчас же, когда власти заняты тем, чтобы удерживать общество в страхе, чтобы никакая критика не выходила во вне, когда в стране финансовый кризис, страдают абсолютно все социально уязвимые группы".

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