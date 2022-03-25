Как жители Беларуси отреагировали на девальвацию национальной валюты

С начала российского вторжения в Украину белорусский рубль испытал на себе серьезные потрясения. За первые две недели военных действий нацвалюта Беларуси девальвировалась почти на 25% по отношению к доллару. Еще месяц назад (24 февраля) один доллар стоил почти на 40 белорусских копеек меньше, чем сейчас, а евро - на 38 копеек.

Влияние России на курс белорусского рубля

В последние дни у белорусских обменников не наблюдается ажиотажа, однако, по мнению экспертов проекта "Коштурада" ("Цена правительства"), говорить о стабилизации ситуации не приходится. Аналитики высказывают мнение, что для поддержки белорусского рубля и выравнивания дисбаланса между спросом и предложением Национальный банк задействовал свои резервы и продавал валюту.

У белорусских обменников в последние дни не наблюдается ажиотажа

При этом наблюдалась еще одна необычная тенденция: наилучшие варианты обмена валюты выставляли белорусские "дочки" российских банков (в частности, "Бел ВЭБ" и "Сбер Банк"), которые попали под западные санкции. В некоторых случаях курс покупки долларов за белорусские рубли даже превышал курс продажи этой валюты, что происходит крайне редко.

Эксперты не исключают, что происходит это для того, чтобы наличные доллары и евро затем попадали в Россию, где продажа валюты после начала военных действий в Украине и введения санкций жестко регламентирована. Обращает на себя внимание и то, что в обменниках российский рубль принимают из расчета 2 белорусских рубля за 100 российских, в то время как курс на валютной бирже 25 марта составил 3,31 белорусских рубля за 100 российских. Это свидетельствует о том, что спроса на валюту РФ нет.

Нет долларов - закупайся продуктами

Отсутствию на данный момент очередей в обменниках есть и другое объяснение. В начале марта, когда в Беларуси наблюдался стремительный рост курса доллара и евро, а во многих банках купить наличную валюту было проблематично, местные жители старались массово избавляться от сбережений в белорусских рублях.

На фоне падения курса рубля многие белорусы решили впрок закупить продукты

Как рассказал житель Бреста Сергей, в торговых центрах тогда ощущался небывалый спрос на бытовую технику. "Сам я купил холодильник, хотя и нынешний еще не старый, а мои соседи брали про запас и пылесос, и микроволновку - лишь бы потратить рубли, которые стали обесцениваться", - отмечает собеседник DW.

Пенсионерка Валентина тоже решила избавиться от домашних накоплений в белорусских рублях. "Когда только в Украине началась война, многие запаниковали и побежали в обменники, чтобы поменять рубли на валюту. Я еще успела купить с пенсии 10 долларов: больше в банке не было, а никто из людей не сдавал", - рассказывает Валентина.

По ее словам, тогда же она договорилась со своим внуком, чтобы тот помог сделать запасы продуктов. "Что покупали? Все, что быстро не портится: сахар, соль, муку, крупы. Люди брали мешками, потому что по опыту знают, что если валюта дорожает, то и цены будут расти", - делится пенсионерка.

Проблемы с наличными для валютных вкладчиков

Сложнее ситуация у тех, кто имел валютные вклады в белорусских банках и теперь испытывает трудности с возвратом своих денег. "У меня достаточно крупный депозит - на 30 тысяч долларов, срок действия которого закончился в середине марта", - сообщил один из брестских предпринимателей.

Хотя бизнесмен заранее уведомил банк о желании закрыть счет и вернуть сбережения в наличной форме, это оказалось совсем непросто. В финансовом учреждении предложили либо согласиться на возврат валютных средств частями в течение двух лет, либо выдать их сейчас в белорусских рублях.

"Конечно, ни один из вариантов меня не устраивает, но в банке ссылаются на острый дефицит наличной валюты", - говорит предприниматель. С похожими проблемами сталкиваются и клиенты других белорусских банков, в том числе не попавших под санкции. Людям приходится заранее заказывать иностранную валюту, при этом действуют и серьезные ограничения: лимит снятия наличных долларов в некоторых случаях составляет до $100 в месяц.

С банковскими картами тоже не все в порядке

Валютные пертурбации сказываются и на белорусских обладателях банковских карт, выпущенных в России. Брестчанка Светлана оказывает услуги российским заказчикам и теперь сетует, что не может, находясь в Беларуси, воспользоваться платежными средствами соседней страны.

Платежная система "Мир" работает как в России, так и в Беларуси

"Международные карты российских банков сейчас работают только внутри РФ: оплатить покупки в Беларуси я не могу и, чтобы получить свой заработок, видимо, придется ехать в Россию", - говорит жительница Бреста. Ее попытки перевести российские рубли в доллары или евро с помощью онлайн-сервисов тоже пока не принесли результата. "Если и находится вариант, то с учетом очень завышенного курса и комиссии обмен валюты просто теряет смысл", - сетует Светлана.

Девушка надеется, что проблема решится после подключения ее банковской карты к платежной системе "Мир" (она работает как в России, так и в Беларуси). Однако и в этом случае перспектива конвертации своих сбережений на карте в доллары или евро выглядит туманной. С улыбкой Светлана рассматривает возможность обменять рубли на юани: "Может, когда-нибудь так и сделаю, но пока не вижу, чтобы китайская валюта была выгодным и надежным источником для хранения накоплений".

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