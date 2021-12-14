 ″Как в сталинские времена″: немецкие СМИ о приговоре Тихановскому | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 15.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

"Как в сталинские времена": немецкие СМИ о приговоре Тихановскому

СМИ ФРГ возмущены приговором белорусскому блогеру Сергею Тихановскому. Они сравнивают произошедшее со сталинскими процессами и призывают Запад усилить давление на режим Лукашенко.

Светлана Тихановская с фотографией мужа Сергея Тихановского

Светлана Тихановская с фотографией мужа Сергея Тихановского

18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима - такой приговор суд в Гомеле вынес блогеру Сергею Тихановскому, мужу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Вердикт резко раскритиковали в правительстве Германии. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала решение скандальным и призвала Минск безоговорочно освободить всех политических заключенных. Как на новость о приговоре Тихановскому отрегировали немецкие СМИ?

Приговор Тихановскому - "как в сталинские времена"

Судебный процесс против Сергея Тихановского "напоминает о мрачных временах сталинизма", пишет в газете Frankfurter Rundschau журналист Ян Эмендерфер (Jan Emendörfer), специализирующийся на освещении событий в Восточной Европе и России.

"Диктатор Александр Лукашенко продолжает свою кампанию мести белорусскому сопротивлению. Приговором видеоблогеру Сергею Тихановскому и пяти его соратникам Лукашенко хочет заставить замолчать всю белорусскую оппозицию", - замечает он.

Мера наказания, полагает Эмендерфер, "судя по всему, была установлена уже заранее - как и в самые мрачные сталинские времена. Единственной задачей "суда" было сконструировать "правонарушение", которое надлежит осудить".

По оценке автора, в Беларуси "снова можно было наблюдать государственный правовой произвол, свойственный тоталитарным режимам". "Тихановский выступал за демократию, свободные выборы, свободу слова и прессы, и это не может быть преступлением", - подчеркивает Эмендерфер.

Беларусь - "разбойничье государство", ЕС должен усилить давление на режим

Режим Лукашенко сделал Беларусь "разбойничьим государством", страной-изгоем, пишет журналист газеты Die Welt, президент немецкого ПЕН-центра Дениз Юджел (Deniz Yücel), который призывает демократические страны усилить давление на Минск.

"Недавно Евросоюз расширил санкции против Беларуси в ответ на попытку циничного шантажа (имеется в виду ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши. - Ред.). Теперь жестокое подавление оппозиции должно послужить достаточной причиной для того, чтобы пустить в ход все средства против режима: усилить экономическое и политическое давление, изолировать его, подвергнуть остракизму", - пишет автор комментария.

При этом, полагает Юджел, преследования оппозиции в Беларуси ведутся с одобрения и при поддержке России: "Нужно исходить из того, что режим Лукашенко, в высшей степени зависимый от своего большого соседа, предпринимает шаги против оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников только с одобрения своего покровителя - автократической России Владимира Путина". По этой причине, считает журналист, Запад в связи с ситуацией в Беларуси должен усилить давление и на Россию.

"Режим Лукашенко представляет собой "разбойничье государство" в центре Европы 21 века. Именно так и нужно с ним обращаться", - так автор подытоживает свою статью.

Обвинения против Тихановского лживы, как и результаты выборов 2020 года

Обвинения белорусской юстиции, предъявленные Сергею Тихановскому, столь же лживы, как и официальные результаты президентских выборов в августе 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

"Нарушение общественного порядка", в котором, помимо прочего, обвиняют Тихановского, состоит исключительно в том, что он воспользовался своими основными демократическими правами. "Преступление", за которое его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, - попытка баллотироваться в президенты. "Правонарушение" еще пяти человек, которых приговорили к лишению свободы сроком от 14 до 16 лет, состоит лишь в том, что они его поддерживали, указывает журналист.

По оценке Фезера, приговор Тихановскому был вынесен с целью отомстить его жене Светлане Тихановской. Этот вердикт - самый суровый, но также важно обратить внимание и на многих других, менее известных жертв режима. "С ними жестоко обращаются в тюрьмах, многих вынуждают делать унизительные самообвинения перед камерами, - напоминает обозреватель. - Имена многих полицейских, судей, прокуроров и пропагандистов, которые совершают эти преступления, известны. Их действия нужно хорошо задокументировать уже сейчас, чтобы после падения диктатуры можно было сразу привлечь их к суду".

Смотрите также:

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

  • Мария Колесникова
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

  • Сергей Тихановский
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

  • Блогер Сергей Петрухин
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

  • Павел Северинец
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

  • Алесь Беляцкий, глава правозащитного центра Весна
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Правозащитники под прицелом властей

    Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

  • Медиаменеджер Андрей Алекcандров
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сотрудники независимых медиа

    Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

  • Катерина Борисевич
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты из студенческой среды

    За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 03:04

Как блогер Тихановский перешел дорогу Лукашенко (14.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия с новым канцлером: что это значит для Лукашенко и Путина?  

Месть Лукашенко: Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы. DW Новости (14.12.2021)  

Также по теме

27/09/2021 Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich in der Bundespressekonferenz zum Ausgang der Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ назвала скандальным приговор Тихановскому 14.12.2021

Белорусский блогер Сергей Тихановский был приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Анналена Бербок раскритиковала этот вердикт, потребовав немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси.

Swetlana Tichanowskaja, Oppositionsführerin aus Belarus, hält eine Rede im Senat. +++ dpa-Bildfunk +++

18 лет тюрьмы. Что о приговоре Тихановскому говорят в Беларуси и ЕС 14.12.2021

Из всех белорусских политических заключенных Сергей Тихановский получил самый большой срок - 18 лет колонии. Что это значит и как приговор оценивают в Беларуси и Европе - у DW.

Sergey Tichanowskij, Blogger aus Belarus

Блогер Тихановский: как он попал в политику Беларуси и за что его осудили 14.12.2021

В Гомеле вынесли приговор блогеру Сергею Тихановскому - 18 лет лишения свободы. DW вспоминает, как он появился в политической жизни Беларуси и почему стал политзаключенным.

Реклама