Как в Казахстане депутат потеряла мандат за пост в соцсети

Анна Башинская, чуть более месяца назад ставшая депутатом маслихата Алматы (городского представительного органа. - Ред.), 2 мая сложила свои полномочия. Она также покинула ряды партии "Aманат", которая сейчас доминирует как парламенте, так и в местных законодательны органах во всех регионах Казахстана.

Одновременно немало гражданских активистов и общественных деятелей потребовали от правоохранительных органов проверить законность выигранных Башинской, успешной бизнесвумен, многочисленных тендеров на благоустройство Алматы - крупнейшего города страны.

Комментарий в соцсети к интервью Зеленского

Политическую карьеру теперь уже экс-депутата Башинской сломал ее комментарий к публикации DW от 29 апреля в соцсети Facebook . В ней рассказывалось об интервью президента Украины финской телекомпании YIe, в ходе которого Владимир Зеленский заявил, что предстоящее "контрнаступление предусматривает возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины". Этот фрагмент из интервью Зеленского Башинская прокомментировала так: "Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год".

Владимир Зеленский Фото: ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com/picture alliance

Информационное агентство КазТАГ, а затем и другие СМИ Казахстана практически сразу обратили внимание на этот комментарий, опубликовав новостное сообщение с громким заголовком - "Депутат маслихата Алматы VIII созыва от партии "Аманат" Анна Башинская рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо Крыма напасть на Турцию". После этого Башинская удалить свой пост, но было уже поздно - начался скандал. Ведь СМИ, как и отдельные пользователи Facebook, сохранили скриншот ее комментария.

Последствия для Башинской

На следующий день Анна Башинская принесла извинения турецкому народу. "Я необдуманно написала комментарий к заявлению президента Украины на Deutsche Welle в Facebook. Я совершенно не то имела ввиду, написав про Турцию. Прошу прощения перед братским турецким народом! Я желаю только мира народам Украины и России", - заверила она. Еще через два дня, 2 мая, в Facebook появился новый пост Башинской, в котором она признала свою ошибку.

"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. (…) Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий, тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества. В связи с этим я полностью разделяю официальную позицию партии. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий", - сообщила эск-депутат.

О выходе Башинской из партии на тот момент еще речи не шло. Но из появившегося в Facebook заявления председателя алматинского городского отделения партии "Аманат" Станислава Конкурова следовало, что это вопрос времени. "Высказывание Башинской не соответствует позиции партии. "Аманат" не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий. Тем не менее, учитывая данные высказывания, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах", - пообещал Конкуров. Через несколько часов после этого появилось сообщение, что Башинская добровольно отказалась и от членства в правящей партии.

"Аманат" не вмешивается в международные вопросы

То, что экс-депутат вышла из "Аманата", 3 мая в кулуарах заседания нижней палаты парламента подтвердил казахстанским СМИ исполнительный секретарь партии, депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев. Пл его словам, партия не вмешивается напрямую в международные вопросы, этим занимается президент.

Три тысячи членов "Аманата" стали депутатами местных советов различных уровней в Казахстане Фото: Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP/dpa/picture alliance

"Вместе с тем мы не выражаем свою позицию касательно высказываний других президентов. (…) Мы провели заседание наблюдательного комитета партии, и когда собирались принять там решение по заявлению этой гражданки, она сама выступила и сказала, что уходит и из партии, и из маслихата", - заявил Бейсенбаев. И добавил, что своим комментарием Башинская не нанесла ущерб репутации "Аманата", поскольку в партии состоят 800 тысяч человек, а три тысячи ее членов являются депутатами законодательных органов различных уровней во всех регионах Казахстана.

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