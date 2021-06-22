22 июня в Бресте: между историей и политикой

В нынешнем году белорусские власти решили отметить скорбную дату с особым размахом. Многое указывало на то, что дело не только в юбилее (с момента нападения гитлеровских войск на СССР исполнилось ровно 80 лет), но и в желании придать этому событию новое звучание в свете непрекращающегося общественно-политического кризиса в Беларуси.

День скорби затмил День Победы

По масштабности запланированных мероприятий в память о событиях 22 июня организаторы в этом году превзошли даже празднование майского Дня Победы. Так, 80-летие начала обороны Брестской крепости стало формальным поводом для организации филателистической выставки, обновления мемориальной аллеи "Их именами названы улицы Бреста" и даже выпуска на маршрут первого в городе электробуса.

Кроме того, в эти дни в Бресте находится передвижной музей "Поезд Победы", который является частью историко-просветительского проекта, созданного в России в 2020 году. В течение более чем двух недель для музея на колесах предусмотрены остановки в нескольких городах Беларуси, но самая продолжительная - именно в Бресте.

Атмосфера последнего предвоенного дня 1941 года в Бресте

В свою очередь, из Минска прибыла передвижная экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Поездку по регнонам сотрудники этого учреждения используют в том числе для сбора семейных реликвий военного времени, которые после изучения экспертами могут пополнить музейные запасы.

Окунуться в атмосферу 1941 года

Особое место среди мероприятий занимало театрализованное представление "Последний мирный день" в центре Бреста. По задумкам организаторов, на пешеходной улице Советской воссоздается атмосфера последнего предвоенного дня 1941 года, чтобы нынешние жители города и его гости могли ощутить, каким был Брест накануне нападения гитлеровских войск. Такая традиция появилась несколько лет назад, но в прошлом году была прервана из-за пандемии коронавируса.

Дополнить антураж призван был марш реконструкторов, которых одели в форму солдат и офицеров различных родов войск Красной армии. Также в шествии задействовали раритетную технику (автомобили и мотоциклы), а брестчанам предлагали выйти в город в нарядах, созвучных тому времени.

Правда, массовым мероприятие не получилось. Среди жителей города существуют разные точки зрения на счет того, насколько уместно вспоминать события 1941 года именно таким образом. Тем более, что боевые действия происходили в Бресте и в начале Второй мировой войны - в 1939 году, когда город входил в состав Польши.

Участники марша по улицам Бреста

Нужна ли военная реконструкция?

Такая же неоднозначной является реакция на военно-историческую реконструкцию, которая в десятый раз прошла в Брестской крепости на рассвете 22 июня - сразу по окончании митинга-реквиема.

По словам Олега Калашникова, приехавшего из российского Воронежа и исполнявшего в ходе реконструкции роль комиссара, он не пропустил ни одного подобного мероприятия в Бресте. "Для меня неважно - юбилейная дата или нет: я нахожусь в месте, которое полито кровью наших бойцов, и буду приезжать в крепость, сколько смогу", - говорит он.

А вот брестчанин Сергей не считает, что военно-историческая реконструкция - лучший способ чтить память погибших. "Сколько здесь живу, всегда в Бресте начало войны ассоциировалось с траурным митингом без показушных гуляний и стрельбы. Хорошо, хоть на 22 июня теперь не устраивают салюты, как это было еще пару лет назад", - рассказывает местный житель.

Тем не менее, городские власти убеждены, что реконструкции стоит продолжать и впредь. В нынешнем году с этой целью в Брестской крепости впервые использовали большие экраны и выставили качественный звук, чтобы добавить реалистичности происходящим событиям.

Военно-историческая реконструкция в Брестской крепости

Лукашенко снова ждут в Бресте

Военно-историческая реконструкция станет не последним мероприятием в Бресте по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР. На вечер 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" запланирован концерт-реквием, на котором должен присутствовать и Александр Лукашенко.

Ровно год назад он также приезжал в Брест, и тот визит проходил в рамках избирательной кампании. В частности, тогда состоялась импровизированная встреча с противниками аккумуляторного завода, который строился возле города. На этой встрече Лукашенко пообещал, что после выборов президента Беларуси в Бресте пройдет первый в стране местный референдум, когда сами жители смогут решить судьбу экологически опасного, по их мнению, предприятия.

Спустя год можно констатировать, что, несмотря на настойчивость местных активистов, организовать референдум власти не захотели, а сам аккумуляторный завод введен в эксплуатацию и работает вопреки возражениям общественности.

Теперь в Бресте не исключают, что скорбная дата 22 июня может теперь стать поводом для других громких заявлений Александра Лукашенко, на сей раз связанных с протестными событиями в стране и объявленными западными санкциями в отношении белорусских властей.

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