Как Путин толкает соседние страны в НАТО

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После начала военной операции в Украине имеющие нейтральный статус Финляндия и Швеция задумались о вступлении в НАТО. Желая предотвратить расширение альянса на восток, президент РФ Путин добился обратного.
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По данным СМИ, почти половина из 200 парламентариев поддерживает вступление Финляндии в альянс. Власти Финляндии стремятся достичь широкого консенсуса в обществе, прежде чем принять окончательное решение.