Как прошли акции в поддержку Навального 21 апреля (фотогалерея)

Прокуратура проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы решила проверить фонд на экстремизм. "Мы не любим власть, но все наши пути были мирными", - заметил он.