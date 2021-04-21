Как прошли акции в поддержку Навального 21 апреля (фотогалерея)

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21 апреля в городах России и ряде других стран прошли массовые акции солидарности с находящимся в заключении Алексеем Навальным.
Акция протеста в Москве
Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге
Акция протеста в Дюссельдорфе
Полицейский у Дворцовой площади
Марш солидарности во Владивостоке
Митингующие и полийцейские в Хабаровске
Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии
Автор: Вадим Шаталин
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21 апреля в России и ряде зарубежных стран прошли массовые акции солидарности с находящимся в заключении Алексеем Навальным.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы решила проверить фонд на экстремизм. "Мы не любим власть, но все наши пути были мирными", - заметил он.
Сторонники Алексея Навального провели акции в поддержку оппозиционера в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. DW следила за событиями 21 апреля.
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