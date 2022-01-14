Как проблемы России предлагают решать участники Гайдаровского форума

13-14 января в Москве прошел экспертный форум "Россия и мир" - или Гайдаровский форум. В оргкомитет форума входят, например, министры Антон Силуанов и Максим Решетников, а также глава Счетной палаты Леонид Кудрин. Основными темами конференции в этом году стали влияние глобальной инфляции и энергоперехода на экономику России. Некоторые участники дискуссии предложили бороться с бедностью с помощью продовольственных карточек и компенсации потребителям роста цен. Но это грозит очередным витком инфляции, возражали другие участники форума.

Инфляция - ответ на пандемию и деглобализацию

В 2021 году рост потребительских цен в России пробил шестилетний максимум и составил 8,4%. Такие итоговые цифры 12 января привел Росстат. Во время второго дня Гайдаровского форума представители властей России заявили, что это - часть глобального тренда, который прекратится не скоро. В США в прошлом году инфляция достигла максимума за 40 лет и составила 7%.

Антон Силуанов (фото из архива)

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция "как минимум среднесрочна" и связана во многом с "коронакризисными" выплатами населению в разных странах. "В России тоже эти проблемы присутствуют, мы тоже где-то избыточно накачали экономику деньгами", - признал Силуанов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила и политические причины глобальной инфляции, которые появились еще до пандемии COVID-19. "Мы видим деглобализацию - в том числе как ответ на усиление Китая, которая началась до пандемии", - объяснила председательница ЦБ. Кроме того, она отнесла к триггерам инфляции сокращение производственных цепочек - из-за перекрытых границ страны стали стремиться к локализации производства.

Россия может как заработать, так и потерять на энергопереходе

На резкий рост цен на товары повлиял и другой глобальный тренд - ESG или энергопереход. В связи со стремлением замедлить глобальное потепление многие государства, включая Россию, разработали стратегии низкоуглеродного развития, планируя к середине века достичь углеродной нейтральности. Набиуллина назвала энергопереход "мощным проинфляционным фактором".

Цены растут в связи с тем, что инвестиции в традиционную энергетику сокращаются из-за неопределенности ее будущего, а ее замещение возобновляемой энергией происходит несбалансированно. По мнению Силуанова, российские энергетические компании могут воспользоваться этой ситуацией и начать вкладывать деньги в новые виды топлива.

Анатолий Чубайс (фото из архива)

Если Россия вовремя не подойдет к энергопереходу серьезно, то это может обернуться для нее недовольством населения, занятого в традиционных энергоотраслях. На это в своем выступлении указал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он отрицательно ответил на вопрос, стоит ли России сворачивать добычу угля, но призвал учитывать, что этот рынок будет сокращаться.

"Энергетическая стратегия России до 2035 создана людьми, убежденными в том, что никакого энергоперехода не будет, - отметил он. - А из этой стратегии следуют стратегии угольной, нефтяной, газовой индустрии и электроэнергетики. Это все надо пересматривать. Закрывать глаза - значит, мы врежемся в бетонную стену. Отвечать перед угольщиками придется".

Как помочь малоимущим россиянам

Вице-спикер Госдумы и в прошлом вице-премьер правительства Алексей Гордеев заявил, что повышение цен "в первую очередь бьет по малоимущим гражданам". Он напомнил, что таковыми считаются 18 млн россиян. Для борьбы с бедностью он призвал использовать "те же карточки".

Гордеев обратил внимание на пример США, где малоимущим гражданам выдают продовольственный сертификат на 161 доллар в месяц, чтобы обеспечить минимальную продуктовую корзину. "Они (то есть США. - Ред.) не стесняются, хотя все понимают [высокий] уровень экономического развития США", - добавил вице-спикер нижней палаты.

Министр экономического развития РФ предложил другую "системную меру". По его словам, потребителям можно компенсировать подорожание некоторых продуктов - например, удобрений. С ним поспорил Антон Силуанов. "Если мы из бюджета будем в полном объеме, полным рублем компенсировать, инфляция будет продолжаться", - считает министр финансов.

Силуанова поддержала и глава Центробанка. "Социальная чувствительность роста цен на товары - это очень важно, - заявила Набиуллина. - [Но] не должна быть индексация по всему кругу, а то возникнет спираль. Но таргетированно нужно помогать".

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