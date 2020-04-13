Цены на гречку в России выросли до десятилетнего максимума

Цены на гречку в России за минувшее лето увеличились до рекордного показателя за последние десять лет, сообщает в понедельник, 20 сентября, РБК со ссылкой на данные Росстата. В августе 1 кг гречневой крупы стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля, а в последний раз этот показатель превышал 100 рублей в мае 2011 года - 112 рублей за 1 кг, пишет издание.
Тем самым летом 2021 года гречка стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в начале пандемии. Летом прошлого года эта крупа стала одним из самых подорожавших продуктов в России в годовом отношении: в июле ее цена выросла до 87 рублей - в 1,8 раза по сравнению с июлем 2019 года, отмечает РБК. При этом цена на гречку в июле и августе нынешнего года была еще на 17 процентов выше, чем за тот же период 2020 года.
Глава Руспродсоюза назвал подорожание гречки временным
Между тем исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков назвал рост цен на гречку временным явлением. "Цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая, и некоторое изменение цен в сторону роста в начале сентября можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами", - заявил Востриков в интервью ТАСС.
При этом Минсельхоз ожидает роста валового сбора гречихи в 2021 году в связи с увеличением посевных площадей на 12 процентов. Когда будут в распоряжении соответствующие показатели, можно будет проанализировать дальнейшую динамику, указал глава Руспродсоюза. Спрос российских производителей на сырье с прошлого года не изменился, а экспорт находится "под большим вопросом", добавил он.
В России гречка входит в список из 24 социально значимых продуктов. Если цена на нее поднимется на 10 процентов в течении 60 дней без учета сезонных колебаний, правительство может установить предельную цену на 90 дней.
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Автор: Илья Коваль