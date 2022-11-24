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Сериал Netflix "1899"
Фото: Netflix
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Сериал "1899" - плагиат? Как отреагировали создатели

Зильке Вюнш | Марина Борисова
36 мин. назад

Хоррор-сериал о пароходе с мигрантами только вышел на экраны, а его создателей уже обвиняют в плагиате. Такое происходит довольно часто.

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Не прошло и недели после старта нового сериала "1899" на платформе Netflix, как их создателей - авторов уже нашумевшего немецкого хита "Тьма" Баран Бо Одар (Baran bo Odar) и Янтье Фризе (Jantje Friese) - обвинили в плагиате! С таким громким заявлением на днях выступила бразильская художница Мари Кагнин.

В своем посте в Twitter она призналась, что "находится в шоке". По словам художницы, кадры в сериале "1899" один в один повторяют ее комикс "Черная тишина", который вышел в 2016 году. Она упоминает такие элементы, как пирамида, корабль, экипаж судна, который состоит из представителей разных национальностей.

Мари Кагнин не стала скрывать своих эмоций, заявив о том, что всегда мечтала о признании на международном уровне, а случившееся вызывает у нее только слезы. В 2017 году ее работа была представлена на международной выставке в Швеции, но широкой огласки не получила. Бразильская художница жалуется на то, что в ее стране сложно добиться признания. Она пишет о бесчисленных случаях, когда работы ее бразильских коллег были просто скопированы. Кагнин отсылает к фильму "Жизнь Пи", сюжет которого был "взят" из книги бразильского автора. Канадский писатель Янн Мартел и автор романа "Жизнь Пи" в свое время признал, что был вдохновлен произведением коллеги из Бразилии.

Баран Бо Одар и Янтье Фризе
Баран Бо Одар и Янтье ФризеФото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Баран Бо Одар и Янтье Фризе, создатели нового сериала "1899", считают, что обвинения в плагиате в их сторону абсолютно несправедливы. Они заявили, что им не знакома ни сама художница, ни ее произведения и что они никогда не позволили бы себе обокрасть другого художника, ведь они сами - люди творчества. Обвинением в плагиате теперь занимаются их адвокаты.

Истории с обвинениями в плагиате

Истории с обвинениями в краже идей для киноиндустрии - дело не новое. Успешная серия "Очень странные дела" во многом напоминает фильм "Балбесы" и "Инопланетянин" режиссера Стивена Спилберга или драму "Останься со мной" по сценарию Стивена Кинга. Но ни один из них - ни Спилберг, ни Кинг - не высказали свое недовольство режиссерам серии Мэтту и Россу Дафферу.

Зато обвинения в плагиате выдвинул малоизвестный продюсер Чарли Кесслер, который в своем короткометражном фильме "Монток" рассказывает о мальчике, бесследно исчезнувшем из маленького городка, и о паранормальных явлениях, которые происходят в этой местности, расположенной поблизости мистического военного объекта. Кесслер заявил, что рассказал о своей идеи близнецам Даффер на кинофестивале в Нью-Йорке, однако у этого разговора продолжения не было. Два года спустя, в 2016-м, на канале Netflix выходит первый сезон сериала "Очень странные дела", повествующий о вымышленном городке Хоукинс и очень странных "делах", происходящих в нем. И только когда серия завоевала успех, Чарли Кесслер предъявил свои обвинения в плагиате, озвучив их широкой общественности. Братья Даффер передали это дело своему адвокату и заявили, что иск, поданный против них, - не больше, чем попытка нажиться за счет творчества и работы других.

А другой случай произошел совсем недавно. Режиссер Квентин Тарантино в одном из вечерних шоу на американском ТВ летом этого года заявил, что считает "Голодные игры" копией японского художественного фильма "Королевская битва". Автор "Голодных игр" Сьюзен Коллинз ничего нового для себя в этом заявлении не услышала. На протяжении всей карьеры ей уже неоднократно приходилось сталкиваться с обвинениями в плагиате. Например, ее обвиняли в том, что она подсмотрела сюжет в книге американского короля ужасов Стивена Кинга, история которого уже была экранизирована в конце 80-х в фильме с участием Арнольда Шварценеггера "Бегущий человек".  И в "Голодных играх", и в "Королевской битве", и в "Бегущем человеке" - история о выживании.

Возьмем еще один актуальный пример - сериал из Южной Кореи "Игра в кальмара". Южнокорейского режиссера Хван Дон Хек обвинили в том, что он подсмотрел свою историю в японском фильме "Страшная воля богов". Действительно, по сюжету и в том и другом фильме люди играют в детские игры, а проигравших ждет реальная смерть. Но все-таки это две разные истории. В "Игре кальмара" взрослые рискуют жизнью, чтобы выиграть миллиарды. В фильме "Страшная воля богов" кукла Дарума, божество, призывает учеников старших классов поучаствовать в игре, где за проигрыш каждый заплатит своей жизнью.

Кому принадлежит идея?

Южнокорейского режиссера Хван Дон Хек фильма "Игра в кальмара" сложно обвинить в краже идеи. Еще в 2008 году он пытался продать свою историю, хотя покупатель нашелся намного позже. Им стал Netflix. Японский фильм "Страшная воля богов" вышел на экраны в 2014 году.

Обвинения в плагиате имеют сложную природу. Доказать факт кражи идеи фильма, мелодии композиции, сюжета книги или свое авторство во многих случаях практически невозможно или очень сложно. И, если уж быть совсем честными, то вероятность того, что двум творческим людям из восьми миллиардов людей, проживающих сегодня на планете, придет в голову очень похожая история, есть. Шансы выиграть дело о плагиате довольно небольшие. Над сценарием фильма, как правило, работает целая команда. И в ее число входят адвокаты, специализирующиеся на плагиате.

В Сети на создателей нового сериала "1899" и уже успешного хоррора "Тьма" обрушились злобные комментарии поклонников и фанатов бразильской художницы. Они не устают перечислять и приводить примеры сцен, которые были "украдены" из комиксов. Баран Бо Одар, в адрес которого уже прозвучали и угрозы личного характера, дал понять, что он думает об этой кампании. "Интернет стал странным местом", - заявил режиссер.

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