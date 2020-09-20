Символы протеста на улицах Минска (фотогалерея)

Символы протеста против режима Лукашенко можно встретить повсюду в белорусской столице - несмотря на наказание, которое за них грозит. Фотографии с улиц Минска - в галерее DW.
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