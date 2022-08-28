К 2035 году трудоспособное население ФРГ сократится на 3 млн

По подсчетам Института немецкой экономики (IW), в данный момент показатель трудоспособного населения Германии достиг своей высшей точки и отныне будет непрерывно снижаться. Число жителей ФРГ трудоспособного возраста 15-64 лет к 2035 году сократится с нынешних 53,1 млн до 50,1 млн, сообщает со ссылкой на результаты исследования IW немецкий портал t-online в воскресенье, 28 августа.
При этом исследователи учли в своих оценках предполагаемый ежегодный показатель иммиграции примерно 420 тысяч человек до 2023 года и 320 тысяч - до 2035-го. Сокращение трудоспособного населения связано с тем, что в ближайшее десятилетие на пенсию выйдут люди, появившиеся на свет в период высокой рождаемости, за которым последовал спад.
Эксперт: Германию ожидает критическая ситуация на рынке труда
"Мы движемся к критической ситуации", - заявил в интервью изданию автор исследования, эксперт IW Хольгер Шэфер (Holger Schäfer). По его словам, Германии необходим ежегодный прирост числа работающих людей на уровне 400 тысяч, чтобы смягчить прогнозируемую тенденцию.