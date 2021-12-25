 Юрист ″Комитета против пыток″ сообщил о похищении родных в Чечне | Новости из Германии о России | DW | 25.12.2021

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Россия

Юрист "Комитета против пыток" сообщил о похищении родных в Чечне

По словам Абубакара Янгулбаева, неизвестные забрали несколько десятков его родственников из разных чеченских населенных пунктов. О пропаже родных в Чечне на этой неделе рассказали целый ряд блогеров и правозащитников.

Грозный (фото из архива)

Грозный (фото из архива)

Юрист северокавказского филиала правозащитной организации "Комитет против пыток" Абубакар Янгулбаев рассказал о похищении в Чечне более двадцати родственников. Об этом пишет в субботу, 25 декабря, интернет-издание "Кавказ.Реалии".

По словам Янгулбаева, похищения произошли 23-25 декабря в селе Гойты Урус-Мартановского района и в Грозном. Неизвестные в черной форме забрали его родственников по линии матери и отца и увезли их в отделы полиции. Официальных обвинений задержанным предъявлено не было. Похищен 21 человек, сказал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично заявлял, что Абубакар Янгулбаев и его брат Ибрагим могут быть причастны к модерации Telegram-канала оппозиционного движения 1ADAT, в котором рассказывалось о нарушениях прав человека в Чечне.

Пропажа родственников критиков Кадырова

Как отмечает телеканал "Дождь", на этой неделе сразу шесть чеченских блогеров и критиков Кадырова рассказали о пропаже и похищении проживающих в Чечне родственников. Помимо Абубакара Янгулбаева, это чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и проживающий в Германии Минкаил Мализаев.

О похищении родственников сообщил также проживающий в Германии директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев и правозащитник Мансур Садулаев, учредитель ассоциации "Вайфонд", которая помогает чеченским беженцам в Европе.

Сообщается, что часть похищенных людей уже отпустили.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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