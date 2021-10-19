ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в отношении дела о похищении 19-летнего модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, которого похитили и пытали в 2020 году. Об этом сообщается на сайте суда во вторник, 19 октября. ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Запрет пыток" и "Право на свободу и личную неприкосновенность") и присудили Тепсуркаеву компенсацию в размере 26 000 евро.
В ЕСПЧ указали на причастность чеченских властей к жестокому обращению с Тепсуркаевым, а также на неэффективное расследование его похищения со стороны России.
В Telegram-канале 1ADAT рассказывалось о нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Тепсуркаев был похищен неизвестными в Геленджике 6 сентября 2020 года. Очевидцы происшествия сообщили, что похитители показывали удостоверения сотрудников МВД. На следующий день в чате 1ADAT была опубликована видеозапись, на которой Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя и этот канал, после чего пытается сесть на стеклянную бутылку. В другом видео, которое появилось на следующий день, Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.
1 сентября юристы "Комитета против пыток" (КПП) направили в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Тепсуркаева. КПП провел собственное общественное расследование, в результате которого удалось получить доказательства причастности силовиков к похищению правозащитника.
Местонахождение Тепсуркаева не установлено до сих пор.
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