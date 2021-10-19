 ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2021

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Россия

ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в отношении дела о похищении 19-летнего модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, которого похитили и пытали в 2020 году. Об этом сообщается на сайте суда во вторник, 19 октября. ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Запрет пыток" и "Право на свободу и личную неприкосновенность") и присудили Тепсуркаеву компенсацию в размере 26 000 евро.

В ЕСПЧ указали на причастность чеченских властей к жестокому обращению с Тепсуркаевым, а также на неэффективное расследование его похищения со стороны России.

Правозащитника похитили в 2020 году

В Telegram-канале 1ADAT рассказывалось о нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Тепсуркаев был похищен неизвестными в Геленджике 6 сентября 2020 года. Очевидцы происшествия сообщили, что похитители показывали удостоверения сотрудников МВД. На следующий день в чате 1ADAT была опубликована видеозапись, на которой Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя и этот канал, после чего пытается сесть на стеклянную бутылку. В другом видео, которое появилось на следующий день, Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.

1 сентября юристы "Комитета против пыток" (КПП) направили в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Тепсуркаева. КПП провел собственное общественное расследование, в результате которого удалось получить доказательства причастности силовиков к похищению правозащитника.

Местонахождение Тепсуркаева не установлено до сих пор.

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    Автор: Елена Барышева


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