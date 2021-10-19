ЕСПЧ признал нарушение Россией прав приговоренного к пожизненному сроку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на звонки для российских заключенных, отбывающих пожизненное заключение в колониях строгого режима. Это следует из опубликованного во вторник, 19 октября, судебного решения по делу "Данилевич против России". "Полный запрет телефонных звонков считается неприемлемым, и рекомендуется установить минимальное количество телефонных звонков, которое должно быть разрешено всегда", - отметили в суде.

Как следует из документа, Данил Данилевич 27 августа 2007 года был признан Верховным судом Татарстана виновным в бандитизме, незаконном хранении огнестрельного оружия, похищении людей, вымогательстве, убийствах и других преступлениях, совершенным в составе организованной преступной группы, действовавшей в Татарстане и других регионах России с 1990-х годов и приговорен к пожизненному лишению свободы. В декабре 2010 года Данилевич попросил разрешения у начальника находящейся в Вологодской области ИК-5 разрешения позвонить своим родственникам, так как они живут на расстоянии более 1000 км, имеют финансовые трудности и поэтому не могут его посетить. В частности, заключенный отметил, что звонок может быть единственным способом общения с его восьмилетним сыном. Просьба была отклонена, как и иски в российский суд, в которых он обвинил администрацию колонии в воспрепятствовании в поддержании связи со семьей в нарушение статьи 8 Конвенции о правах человека ("Каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции").

В ЕСПЧ признали запрет на звонки незаконным и присудили Данилевичу 3400 евро компенсации морального вреда и 1300 евро компенсации судебных издержек. Нельзя накладывать никаких дополнительных ограничений на пожизненно осужденных, когда это касается возможностей поддерживать контакт со своими семьями и другими близкими людьми, пояснили в ЕСПЧ.

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