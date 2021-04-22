Эрфурт превратился в город-сад (фото)

Эрфурт • В пятницу, 23 апреля, в столице Тюрингии после многолетней подготовки открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021. Она будет проходить до 10 октября. Помимо Эрфурта, проекты в области садоводства, ландшафтной и парковой архитектуры также были реализованы на более чем двадцати площадках в разных местах по всей Тюрингии - например, в городах Гота, Йена и Веймар.

Город-садовник

Эрфурт имеет давние традиции в этой области. Церковный реформатор Мартин Лютер (Martin Luther) называл этот город "садовником всей Священной Римской империи". Позже именно Эрфурт в 1865 году стал местом проведения первой в истории Международной садовой выставки.

Федеральные садово-парковые выставки проходят раз в два года. В рамках подготовки к ним осуществляются, в частности, разные инфраструктурные проекты - на долговременной основе создаются новые парки и так далее. Первая такая выставка прошла в Западной Германии в 1951 году в Ганновере. По числу посетителей до сих пор лидирует BUGA 1983 в Мюнхене - 11,3 миллиона человек. На выставке 2019 года в Хайльбронне побывало 2,3 миллиона посетителей.

Садово-парковая выставка во время пандемии

Прогнозы относительно Эрфурта сейчас из-за пандемии делать сложно, но организаторы рассчитывают на 1,8 миллиона гостей. Времени до середины октября - достаточно.

Чтобы осмотреть выставку, необходимо не только купить билет, но и заранее зарезервировать время посещения из-за действующих пандемических ограничений. Организаторы уже предупредили о необходимости в скором времени также иметь свежий отрицательный тест на коронавирус, но пока не сообщили, когда это правило начнет действовать.

Цена билета на один день для взрослых - 25 евро. Дети младше восьми лет - бесплатно. Для школьников - 2,50 евро. Цена билетов со скидкой для разных групп посетителей (в том числе, молодых людей до 25-летнего возраста) - 12,50 евро. Абонемент на все время работы выставки - 125 евро.

Лучшие фотографии - еще впереди, когда наступит лето. Пока же посмотрим на актуальные снимки и кадры, сделанные во время подготовки этого гигантского и красочного мероприятия.

Эрфуртская выставка. Фотографии

Соборная площадь в Эрфурте накануне начала Федеральной садово-парковой выставки

Во время презентации программы BUGA 2021. 171 день - почти 5000 мероприятий!

В этом бывшем храме бенедиктинского монастыря на горе Петерсберг в Эрфурте в рамках подготовки к BUGA 2021 разместили экспозицию "Райские сады - Садовые раи" ("Paradiesgärten - Gartenparadiese")

Аллегорические скульптурные изображения "Воды" и "Огня" на выставке в Петерскирхе

Выставка рассказывает об истории развития садово-паркового искусства в мире

Новая оранжерея "Данакиль" с растениями из тропического леса и пустынь

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