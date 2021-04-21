 За какие садовые работы штрафуют в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.04.2021

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Культура и стиль жизни

За какие садовые работы штрафуют в Германии

Немцы обожают садоводство. Но есть садовые работы, за которые в Германии в определенное время лучше не браться. Иначе придется заплатить немалые деньги.

Тачки в саду

Немцы очень любят трудиться у себя в саду. Среди самых популярных занятий в свободное время садоводство занимает второе место по популярности после шопингаКак только приходит весна и наступает теплая, солнечная погода (как сейчас), немецкие садоводы-любители дружно устремляются на свои садовые участки и дачи и принимаются усердно облагораживать их: убирают опавшие осенью листья, удобряют грунт, высаживают цветы, растения, саженцы деревьевстригут газоны. Но есть садовые работы, от которых в определенный период времени лучше воздержаться, иначе можно схлопотать большой штраф. В Германии с этим очень строго. Что и когда запрещено немцам делать у себя в саду? 

Руки прочь от кустов, живых изгородей и деревьев! 

Если вы хотите удалить сорняки, которые портят живую изгородь, или провести радикальную обрезку кустарников и деревьев, то сделать это нужно еще до наступления весны. Тому, кто запоздал это сделать, даже в начале марта грозит штраф. Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды (параграф 39, пункт 5), в период с 1 марта по 30 сентября по всей стране запрещено вырубать и обрезать деревья, а также радикально стричь кусты, живые изгороди и прочие древесно-кустарниковые насаждения.

Мужчина подрезает живую изгородь

Такой закон направлен на защиту не флоры, а фауны - мелких животных, птиц, насекомых. Весной, например, многие птицы и мелкие животные ищут убежища именно в живых изгородях и кустарниках. Птицы часто строят там гнезда и выводят птенцов. В Германии в результате деятельности человека многие животные и птицы и без этого лишаются значительной части естественных ареалов обитания. 

Штрафы - от 50 до 100 тысяч евро 

Тому, кто - пусть даже неумышленно, по незнанию - нарушает регулирующий садовые работы закон, могут грозить штрафы в размере от 50 до даже 100 тысяч евро за подобные административные правонарушения. Однако в различных федеральных землях размеры штрафов разнятся. Также они зависят от того, насколько радикально обрезаны ветки деревьев или подрезаны кусты.

Портмоне с купюрами евро

Так, в Баварии нарушение сроков обрезки живой изгороди общей длиной до 10 метров или ее полная вырубка в неположенное для этого время обойдетсяв сумму от 50 до 1000 евро. А вот в Мекленбурге - Передней Померании нарушителей наказывают куда строже. В этой федеральной земле размер штрафа может дойти до 100 тысяч евро - правда, только в том случае, если высота растения составляет более 100 метров и оно находится под охраной. 

В период с марта по октябрь в Германии разрешены лишь незначительные, поверхностные работы по обрезке кустов и живых изгородей - к примеру, для придания им формы в случае, если они слишком разрослись. При этом садоводам никогда не следует забывать о животных и птицах, гнездящихся в подвергаемых косметической обрезке кустарниках, и соблюдать все меры предосторожности, чтобы их не потревожить. 

Исключения из правил 

Как правило, Федеральный закон об охране окружающей среды не распространяется на небольшие деревья, произрастающие в частных садах - но лишь в том случае, если здесь нет мест обитания диких животных и растений”. Кроме того, в исключительных ситуациях обрезка кустарников и деревьев производится в “неположенное” время по распоряжению местных властей. Так, ветки с придорожных насаждений могут убирать круглый год - например, в случаях, когда кроны деревьев или разросшиеся кусты выходят на проезжую часть или железную дорогу, мешают движению транспортных средств или затрудняют обзор. Ну, разумеется, обрезают ветки и спиливают деревья, когда они могут угрожать прохожим. Особенно часто это делают после сильного ветра.

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    Автор: Виктор Вайц


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