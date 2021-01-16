Эксперт германских либералов: фонд для "Северного потока - 2" - подставная организация

Специальный фонд для достройки газопровода "Северный поток - 2", созданный в земле Мекленбург - Передняя Померания (МПП), по сути является "подставной организацией", которая будет заниматься не столько проблемами экологии, сколько решением задач российского "Газпрома". Такое мнение высказал заместитель председателя парламентской фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) в интервью германской общественной радиостанции Deutschlandfunk.Выдержки из беседы она приводит в четверг, 14 января.
Отвечая на вопрос журналиста, Ламбсдорф пояснил, почему считает подобный фонд "фейковым".
Премьер-министр земли МПП, член Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) называет его "экологическим фондом", отметил зампредседателя фракции. "Фактически же это фонд "Газпрома", - уверен Ламбсдорф.
"Мало общего с настоящим экофондом"
"99 процентов текста устава посвящены вопросам охраны климата и окружающей среды, но 99 процентов средств поступает непосредственно от компании Nord Stream 2 AG, которая принадлежит "Газпрому", - подчеркнул политик.
"Газпрому" же разрешено самому определяться как (с кандидатурой. - Ред.) управляющего директора, так и с принципами хозяйственной деятельности. То есть, другими словами, да, здесь создана подставная организация. Она имеет мало общего с настоящим экологическим фондом", - полагает Ламбсдорф.
Экономисты: "Северный поток - 2" не нужен ФРГ с энергетической точки зрения
Между тем, как сообщили в Немецком союзе охраны природы и биоразнообразия (NABU), специалисты Германского института экономических исследований (DIW) по заказу экологов провели оценку проекта трубопровода "Северный поток - 2". Как следует из поступившего DW заявления NABU, сотрудники DIW при составлении отчета пришли к выводу, что инициатива "не нужна (Германии. - Ред.) с энергетической точки зрения, он также ставит под угрозу текущие цели по защите климата".
Задачи и уставной капитал фонда
Парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания 7 января одобрил предложение правительства этого региона на севере Германии о выделении 200 тысяч евро в бюджет нового фонда "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Его ключевая цель - достройка газопровода "Северный поток - 2" путем выведения из-под опасности санкций со стороны США фирм-поставщиков оборудования и строительных материалов.
К уставному капиталу еще 20 млн должен был добавить консорциум "Северный поток - 2".
Кроме того, в качестве другой заявленной цели официально фигурировала поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя" в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.
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Автор: Андрей Гурков