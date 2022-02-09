 Экс-советник канцлера Коля: Германия не обещала нерасширения НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 09.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Экс-советник канцлера Коля: Германия не обещала нерасширения НАТО

На переговорах Гельмута Коля с лидерами СССР не звучали обещания о нерасширении НАТО, заявил DW Хорст Тельчик. Условие СССР не размещать силы альянса в бывшей ГДР было выполнено, добавил он.

Хорст Тельчик, многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля

Хорст Тельчик (фото из архива)

Хорст Тельчик (Horst Teltschik), многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl), недвусмысленно отверг заявление президента России Владимира Путина о якобы полученном Москвой в конце холодной войны обещании НАТО не расширяться на восток.

В интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в среду, 9 февраля, Тельчик подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. "Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО", - отметил он.

"Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения (Германии. - Ред.) на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но дальше этого обещания не было", - заявил экс-советник Гельмута Коля.

Инфографика: история расширения НАТО в Европе

Тельчик: Требование Москвы о нерасширении НАТО неприемлемо

По мнению Тельчика, требование Кремля о нерасширении НАТО неприемлемо и президент РФ знает это. "Суверенное государство в нашем понимании, демократическое государство самостоятельно решает, хочет ли оно принадлежать к альянсу и к какому именно", - объяснил он.

Бывший советник экс-канцлера охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "очень серьезный". Любое происшествие может спровоцировать его эскалацию, указал Тельчик. Когда силы обеих сторон находятся так близко друг к другу, как в данный момент, риск непреднамеренного инцидента очень высок, и поэтому первой задачей будет добиться большего разъединения с обеих сторон, добавил он.

Экс-советник канцлера о "Северном потоке - 2"

Вторжение России в Украину будет означать конец для газопровода "Северный поток - 2", уверен экс-советник бывшего канцлера. "Если дело дойдет до военной агрессии, этот проект не выживет", - заявил Тельчик. В свете конфликта вокруг Украины ряд западных лидеров уже дали понять Москве, что при вторжении России в соседнюю страну газопроводу грозят новые санкции.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:49

Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Федор Лукьянов о Путине как расчетливом игроке, роли Украины в его планах и требованиях к США и НАТО (07.02.2022)  

В Швеции все больше боятся Путина: в Стокгольме задумались о вступлении в НАТО из-за политики Кремля  

Реклама

Самые читаемые

Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке  

"Кончились все специалисты". Омикрон-вариант в России глазами медиков  

Комментарий: Визит Шольца в Вашингтон оказался провальным  