Экипаж первой регулярной миссии SpaceX к МКС вернулся на Землю

Американская компания SpaceX успешно завершила свою первую регулярную миссию к Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с космическим агентством NASA. В ночь на воскресенье, 2 мая, космический корабль Crew Dragon-1 отстыковался от МКС и через шесть с половиной часов совершил посадку в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Спускаемая капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в 02:57 по времени восточного побережья США (09:57 мск). Прямая трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA.

Первая ночная посадка

Как отметили в ведомстве, это первая ночная посадка американского космического корабля со времен восьмой миссии Apollo в декабре 1968 года.

Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода. В миссии участвовали три американских астронавта - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт из Японии Соити Ногути.

На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

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