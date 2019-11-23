Ящерицы, способные помешать строительству автобанов и тюрьмы (фото)

Зальцхеммендорф • "Рептилиями 2021 года" (Reptil des Jahres) в Германии станут, вернее - останутся, прыткие ящерицы, они же - ящерицы проворные или обыкновенные (нем. Zauneidechsen). Об этом говорится в сообщении Немецкого общества герпетологии и террариумистики (DGHT). Прыткие ящерицы должны были находиться в центре внимания в текущем году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции почти все запланированные экскурсии, доклады и другие мероприятия пришлось отменить. Поэтому эксперты научного общества решили "дать этим прекрасным пресмыкающимся второй шанс". Прыткие ящерицы способны отбрасывать хвост для защиты, который затем заново вырастает, а также могут резко менять направление движения.

Рептилии-второгодницы

В Германии прыткие ящерицы не внесены в Красную книгу, но находятся в списке для особого наблюдения, так как популяции в разных регионах страны в последние годы уменьшаются. Эти рептилии распространены во всей Европе. Они населяют дюнные ландшафты, пустоши, горные и степные местности, также встречаются на опушках лесов и на карьерах. Предпочитают песчаные почвы: в песке они откладывают яйца. Одновременно прытким ящерицам нужны подходящие места, чтобы прятаться от врагов - например, между корнями деревьев, под упавшими стволами или в норах разных грызунов.

Прыткие ящерицы. Фотографии

Самка прыткой ящерицы

Самец прыткой ящерицы

Кладка яиц и для сравнения - маленькая монетка в один пфенниг

Только что вылупившаяся крошечная ящерица

Прыткая ящерица где-то в Баварии поймала саранчу

Прыткая ящерица стала добычей обыкновенной пустельги

Еще одна ящерица - просто, чтобы не заканчивать на грустной ноте

В Германии площади, подходящие для обитания этих животных, постоянно сокращаются. Нередко они становятся причиной головной боли для архитекторов и планировщиков. Как отмечается в сообщении DGHT, чтобы сохранить среду обитания прытких ящериц и популяцию этих животных, в Германии уже приходилось вносить изменения в планы прокладки автобанов и даже строительства одной новой тюрьмы. В некоторых случаях строительные работы временно приостанавливают, чтобы этих ящериц переселить, в некоторых - вносятся изменения в сами проекты.

Рептилии и амфибии года

Европейский союз финансирует программы по сохранению этого вида. Один из них осуществляется в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Как мы уже рассказывали, ящериц здесь разводят в специальном террариуме под открытым небом, а затем в трехнедельном возрасте выпускают на свободу.

Отметим также, что ранее "Рептилиями года" или "Амфибиями года", обычно они чередуются, в Германии становились, в частности, альпийский тритон, травяная лягушка, ломкая веретеница, огненная саламандра и европейская болотная черепаха. Программа осуществляется с 2006 года.

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