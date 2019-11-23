 Ящерицы, способные помешать строительству автобанов и тюрьмы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 02.12.2020

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По Германии

Ящерицы, способные помешать строительству автобанов и тюрьмы (фото)

Прыткие ящерицы были названы "Рептилиями 2020 года" в Германии, однако из-за пандемии программу осуществить не удалось, поэтому они оставлены на второй год.

Прыткая ящерица

Зальцхеммендорф • "Рептилиями 2021 года" (Reptil des Jahres) в Германии станут, вернее - останутся, прыткие ящерицы, они же - ящерицы проворные или обыкновенные (нем. Zauneidechsen). Об этом говорится в сообщении Немецкого общества герпетологии и террариумистики (DGHT). Прыткие ящерицы должны были находиться в центре внимания в текущем году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции почти все запланированные экскурсии, доклады и другие мероприятия пришлось отменить. Поэтому эксперты научного общества решили "дать этим прекрасным пресмыкающимся второй шанс". Прыткие ящерицы способны отбрасывать хвост для защиты, который затем заново вырастает, а также могут резко менять направление движения.

Рептилии-второгодницы

В Германии прыткие ящерицы не внесены в Красную книгу, но находятся в списке для особого наблюдения, так как популяции в разных регионах страны в последние годы уменьшаются. Эти рептилии распространены во всей Европе. Они населяют дюнные ландшафты, пустоши, горные и степные местности, также встречаются на опушках лесов и на карьерах. Предпочитают песчаные почвы: в песке они откладывают яйца. Одновременно прытким ящерицам нужны подходящие места, чтобы прятаться от врагов - например, между корнями деревьев, под упавшими стволами или в норах разных грызунов.

Прыткие ящерицы. Фотографии

Самка прыткой ящерицы

Самка прыткой ящерицы

Самец прыткой ящерицы

Самец прыткой ящерицы

Кладка яиц и для сравнения - маленькая монетка в один пфенниг

Кладка яиц и для сравнения - маленькая монетка в один пфенниг

Только что вылупившаяся крошечная ящерица

Только что вылупившаяся крошечная ящерица

Прыткая ящерица где-то в Баварии поймала саранчу

Прыткая ящерица где-то в Баварии поймала саранчу

Прыткая ящерица стала добычей обыкновенной пустельги

Прыткая ящерица стала добычей обыкновенной пустельги

Еще одна ящерица - просто, чтобы не заканчивать на грустной ноте

Еще одна ящерица - просто, чтобы не заканчивать на грустной ноте

В Германии площади, подходящие для обитания этих животных, постоянно сокращаются. Нередко они становятся причиной головной боли для архитекторов и планировщиков. Как отмечается в сообщении DGHT, чтобы сохранить среду обитания прытких ящериц и популяцию этих животных, в Германии уже приходилось вносить изменения в планы прокладки автобанов и даже строительства одной новой тюрьмы. В некоторых случаях строительные работы временно приостанавливают, чтобы этих ящериц переселить, в некоторых - вносятся изменения в сами проекты. 

Рептилии и амфибии года

Европейский союз финансирует программы по сохранению этого вида. Один из них осуществляется в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Как мы уже рассказывали, ящериц здесь разводят в специальном террариуме под открытым небом, а затем в трехнедельном возрасте выпускают на свободу.

Отметим также, что ранее "Рептилиями года" или "Амфибиями года", обычно они чередуются, в Германии становились, в частности, альпийский тритон, травяная лягушка, ломкая веретеница, огненная саламандра и европейская болотная черепаха. Программа осуществляется с 2006 года.

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    Лягушки-путешественницы

    На территории Германии встречается около двадцати видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. В марте-апреле, как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, они дружно направляются для нереста к родным водоемам. Однако во многих местах на пути их сезонной миграции оказываются дороги.

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    Лягушки-путешественницы

    Полностью избежать попадания этих путешественниц под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих по весне на асфальте. Одними такими знаками дело не ограничивается. Ставят их не только ради спасения жаб и лягушек. Наезд на них, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу машины и закончится аварией.

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    Лягушки-путешественницы

    Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость. Какие меры еще предпринимаются? Согласно законам, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.

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    Лягушки-путешественницы

    Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.

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    Лягушки-путешественницы

    Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.

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    Лягушки-путешественницы

    Во многих опасных местах на помощь амфибиям приходят добровольцы из экологических организаций, например, немецкого объединения NABU. Этот снимок сделан в Рурской области под Эссеном. Туннеля здесь нет, а заграждение поставлено временное.

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    Лягушки-путешественницы

    Следуя вдоль сетки, лягушки попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах их затем переносят на другую сторону. Называют все это шуточно "жабьими такси" (Krötentaxi).

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    Лягушки-путешественницы

    Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. На фотографии - эксперт NABU Йорг Доровски (Jörg Dorowski) и пара обыкновенных жаб.

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    Лягушки-путешественницы

    В программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии сейчас участвует около четырехсот общественных групп.

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    Лягушки-путешественницы

    Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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