Яблочное вино - кандидат в культурное наследие

Немецкая комиссия по делам ЮНЕСКО приступила к рассмотрению заявок на включение новых объектов в национальный список нематериального культурного наследия. Среди них - традиция производства яблочного вина в земле Гессен. Как сообщает агентство dpa, окончательные решения будут приниматься в начале 2021 года, но мы не будем ждать так долго. Расскажем про нее (традицию) и про него (яблочное вино) уже сейчас.
Пей яблочное вино каждый день!
"Trink Apfelwein täglich, keine Krankheit quält dich" - "Пей яблочное вино каждый день - будешь только здоровей". Примерно так можно перевести на русский язык старую немецкую поговорку. Список полезных качеств этого алкогольного напитка обширен. Яблочное вино улучшает пищеварение, положительно влияет на дыхательную систему, успокаивает нервы, снимает симптомы ряда других болезней и недугов.
Крепость яблочного вина составляет всего 5,8 градуса, поэтому среди алкогольных напитков его можно считать одним из самых мягких и легких. Однако для жителей Гессена перечисленные аспекты имеют лишь второстепенное значение. Главное для них - ритуалы и традиции, связанные с употреблением Äppelwoi.
Фотогалерея: Яблочное вино в Гессене
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Традиционный глиняный кувшин для яблочного вина (Bembel) в одном из кафе на главной исторической площади Франкфурта-на-Майне - Рёмерберг. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти его литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Франкфурт - самый большой гессенский город. Во дворе Старой ратуши Рёмер можно увидеть это панно, на котором изображен сбор урожая яблок.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Свежие яблоки осенью поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Из одного центнера яблок получают в среднем 25 литров сока. Эта фотография была сделана в начале 1930-х годов во франкфуртском районе Заксенхаузен в винном погребке Zum Eichkatzerl - "У белочки".
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Застолье с яблочным вином в Заксенхаузене (Франкфурт-на-Майне) на картине Иоганна Генриха Хассельхорста, 1865 год.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Яблочное вино - не только традиционный напиток, но и традиционный подарок для гостей Франкфурта. Эта фотография была сделана в 2009 году во время предвыборного тура Ангелы Меркель по Германии.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Местная закуска к яблочному вину - мягкий полупрозрачный "ручной сыр" хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Вечеринка во дворе одного из франкфуртских постоялых дворов в 1912 году.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
В 2012 году в Германии изготовили самый большой кувшин для яблочного вина в мире - более чем на 670 литров. Он предназначен для музея, посвященного этому традиционному гессенскому напитку, который собираются создать во Франкфурте. Пока идет сбор средств.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Владимир Кличко на франкфуртском футбольном стадионе в 2010 году. Без традиционного подарка и здесь дело не обошлось.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Этот франкфуртский пенсионер необычным способом решил выразить любовь к гессенскому национальному напитку - с помощью такой вязаной шапочки.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Вальтер Гюнтер - франкфуртский изобретатель. Среди его разработок - устройство, подающее акустический сигнал после наполнения кувшина яблочным вином. И через край не перельется, и долива требовать не нужно…
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
Плакат рождественского рынка в Заксенхаузене не обошелся без кувшинчика яблочного вина посреди Христовых яслей.
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Апфельвайн - яблочное вино по-немецки
В 1977 году во Франкфурте запустили туристический трамвай - Ebbelwei-Expreß. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билета. На здоровье и счастливого пути!
Автор: Максим Нелюбин
Пить его принято в каком-нибудь из уютных ресторанчиков. Атмосфера в них располагает к общению. В одиночестве сидеть вам долго не дадут. Жители Гессена считаются гостеприимными хозяевами. Если вы окажетесь с ними за одним столом, то пройдет совсем не много времени, и вы услышите фразу на местном диалекте: "Ei gude - wo komme se denn her?" - "Эй, дорогой, вы откуда?". Дальнейший ход беседы зависит от ее участников, знания языков, умения общаться жестами, а также от количества вина.
Как пьют яблочное вино и чем закусывают
Пьют его из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel. Кувшины позволяют сохранять вино на столе холодным. Чтобы вызвать у посетителей жажду, молодой разносчик - Brezelbub - предлагает им соленые крендели, а также сладкое печенье Haddekuchen. В традиционном меню также - сытные блюда из картофеля с зеленым соусом.
Сезон яблочного вина в Гессене приходится на осень - время созревания фруктов. Его производят из свежего яблочного сока, который бродит в бочках до начала зимы. Обычно к рождественским неделям вино созревает и появляется в местных ресторанчиках. Тот, кто пробует яблочное вино впервые, отмечает его кислый вкус. Настоящее любители напитка предпочитают употреблять его в чистом виде, хотя многие разбавляют его наполовину минеральной водой.
Традиционными винными ресторанами во Франкфурте-на-Майне, в частности, считаются постоялые дворы Zur Sonne, Zum Gemalten Haus, Fichtekränzi. Для туристов организован специальный маршрут Ebbelwei-Expreß на одном из трамваев-олдтаймеров.
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Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин