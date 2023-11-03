Израиль стал не всегда предупреждать РФ об ударах по Сирии

Известно уже о нескольких ударах по объектам в Сирии, о которых Израиль не уведомил Россию заранее, пишет Bloomberg. Эта ситуация ухудшает и без того непростые отношения между Израилем и РФ, отмечает агентство.

После начала военной операции против террористической группировки ХАМАС Израиль активизировал удары по вооруженным формированиям в Сирии, поддерживаемым Ираном, а также стал не всегда предупреждать Россию об ударах по сирийской территории. Об этом в пятницу, 3 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Так, 30 октября израильская военная авиация разбомбила военную базу в провинции Дераа на юго-западе Сирии. По словам осведомленных источников, предварительно туда были сброшены листовки, в которых сирийские войска предупреждались о недопустимости действий Ирана и его сторонников вблизи границы с Израилем.

За пять дней до этого Израиль нанес удар по складу вооружения на юге Сирии, в результате чего погибли более 10 сирийских солдат и офицеров. На объекте, расположенном рядом с этой базой, периодически бывают сотрудники российской военной полиции, однако неизвестно, находились ли они там во время израильского удара.

По словам собеседников Bloomberg, Израиль не уведомил Россию заранее об этих двух ударах.

Собеседники агентства отмечают, что такая ситуация ухудшает и без того непростые отношения между Израилем и Россией, а кроме того, существует опасность превращения Сирии в новый фронт войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9060 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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