Израиль обстреляли из сектора Газа

По территории Израиля были выпушены десятки ракет с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа. Ранее вооруженные силы страны объявили о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесла несколько ударов по объектам в секторе Газа. "Всего за 2 часа сегодня вечером из Газы в сторону Израиля была выпущена 71 ракета. Девять из этих ракет упали внутри сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ночь с 5 на 6 августа в южных и центральных районах страны сработали системы оповещения об угрозе воздушного удара. Несколько снарядов были перехвачены системой ПВО "Железный купол", пишет издание The Times of Israel. Информации о жертвах нет.

ЦАХАЛ заявил, что ответным огнем был нанесен удар по пусковой ракетной установке палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Представители группировки в свою очередь указали, что выпустили более 100 ракет по израильским городам, включая Тель-Авив, сообщает агентство Reuters. Местные жители и журналисты публиковали в соцсетях кадры работы системы ПВО.

Убит один из командиров группировки "Исламский джихад"

Ранее 5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет". Премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал ее целью "устранения угрозы" гражданам страны, которые живут рядом с сектором Газа. Израильский министр обороны Бени Ганц утвердил план по призыву 25 тысяч резервистов после начала операции.

В ее рамках были нанесены удары по объектам в секторе Газа. В результате был убит командир палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джаабари и "около 15 террористов", сообщили ряд информагентств.

Посредником в свете обострения ситуации пытается выступить Египет, который способствовал перемирию между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС весной 2021 года. "Мы надеемся достичь консенсуса, чтобы вернуться к спокойствию как можно скорее", - цитирует AFP представителя египетской службы безопасности в секторе Газа. О посредничестве Египта сообщил и представитель израильской армии, не приводя подробностей.

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