Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа - впервые после окончания 11-дневной эскалации конфликта в мае. В ночь на среду, 16 июня, истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали военные объекты признанного в ЕС террористическим движения ХАМАС в городе Газа и в Хан-Юнисе в южной части сектора, передает агентство Reuters.

В ЦАХАЛ отметили, что обстрел произведен в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров с зажигательной смесью в направлении Израиля. При этом в Армии обороны Израиля заявили, что "готовы ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий перед лицом продолжающихся террористических актов, исходящих из Газы". По данным израильских пожарных, запуск шаров вызвал не менее 20 возгораний возле границы с сектором.

Марш израильских ультранационалистов через Старый город Иерусалима

Несколькими часами ранее более тысячи ультранационалистов с флагами Израиля прошли маршем через Старый город Иерусалима. Полиция перекрыла на время шествия ряд дорог, применила светошумовые гранаты и пули из пенопласта, чтобы вытеснить палестинцев с главного маршрута и не допустить столкновений.

По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух своих сотрудников и задержании 17 человек. Масштабных стычек в итоге удалось избежать.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу в ночь на 21 мая, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предостерегли друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле, в частности, предупредили, что, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.

Смотрите также: