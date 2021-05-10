 Марш ультраправых в Иерусалиме завершился без серьезных столкновений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2021

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Мир

Марш ультраправых в Иерусалиме завершился без серьезных столкновений

В ходе марша с флагами в Старом городе Иерусалима серьезных столкновений удалось избежать. По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух полицейских и задержании 17 человек.

Марш ультранационалистов в Старом городе Иерусалима

Марш ультраправых в Старом городе Иерусалима

Более тысячи ультранационалистов с флагами Израиля прошли во вторник, 15 июня, маршем через Старый город Иерусалима. Как передает агентство AFP, демонстрация, участники которой размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях, вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также предупреждения со стороны союзников Израиля, однако закончилась без серьезных инцидентов.

Полиция перекрыла на время шествия ряд дорог, применила светошумовые гранаты и пули из пенопласта, чтобы вытеснить палестинцев с главного маршрута и не допустить столкновений.

По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух своих сотрудников и задержании 17 человек. Некоторые из ультранационалистов скандировали: "Смерть арабам", отмечает агентство AP. По его информации, палестинцы в секторе Газа ответили на акцию запуском нескольких воздушных шаров с зажигательной смесью, в результате на юге Израиля было зафиксировано не менее десяти возгораний.

Через два дня после присяги нового, ультраправого премьера

Марш с флагами

Марш с флагами

Шествие с флагами прошло через два для после того, как сооснователь партии ультраправого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), 49-летний Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьер-министра Израиля. Беннет сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, находившегося в должности премьера 12 лет.

Марш с флагами изначально должен был состояться 10 мая, но был отменен из-за резкого роста напряженности и начала ракетных обстрелов израильских городов палестинскими радикалами из сектора Газа. Тогда же израильская полиция запретила евреям посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней - здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". На Храмовой горе ранее стояли и два иудейских храма, последний из которых был разрушен римлянами в 70 году н.э. Стена Плача - остаток этого храма - является главной святыней для иудеев.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу в ночь на 21 мая, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предостерегли друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле, в частности, предупредили, что, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.

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    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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