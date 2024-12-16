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Израиль атаковал военные объекты в Латакии и Тартусе

Алексей Волошинов
16 декабря 2024 г.

Атакам израильской армии в Сирии подверглись объекты рядом с прибрежными городами Латакия и Тартус. Местные жители рассказали о сильных взрывах.

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Израильские военные пересекают границу в районе оккупированных Голанских высот
Израильские военные пересекают границу в районе оккупированных Голанских высотФото: Mati Milstein/NurPhoto/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам в Сирии после смены власти в стране. Об этом со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), расположенный в Лондоне, сообщает агентство dpa.

По данным совета, в ночь на понедельник, 16 декабря, Израиль атаковал объекты, расположенные рядом с городами Латакия и Тартус на берегу Средиземного моря. Удары описывают как сильнейшие за последние десять лет. Бывший офицер сирийской армии из Тартуса рассказал dpa, что бомбардировки военных объектов "превратили ночь в день", а взрывы были слышны почти за десять километров. По его словам, удары по оставшимся в строю "радарным системам и батальонам" продолжатся в ближайшие дни.

Катарское издание Al Jazeera сообщает, что израильские удары могли поразить сирийские системы ПВО и склады боеприпасов, чтобы "вывести из строя военный потенциал страны" после падения режима Башара Асада. Со ссылкой на неназванных экспертов журналисты пишут, что также мог быть задет "завод по производству химического оружия". Кроме того, добавили в Al Jazeera, в ночь на 16 декабря были атакованы объекты в Дамаске и его пригородах.

Армия Обороны Израиля на момент написания новости не комментировала сообщения о последних ударах по территории Сирии.

Израильские войска проводят операцию на территории Сирии

После падения режима Башара Асада израильские войска вошли на территорию буферной зоны возде оккупированных Израилем Голанских высот. Свою операцию на территории Сирии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил тем, что заключенное между двумя государствами соглашение о разделении 1974 года больше не действует из-за смены власти в Дамаске.

Кроме того, на минувшей неделе Нетаньяху заявил, что Голанские высоты "навечно" останутся частью Израиля. А позднее правительство в Тель-Авиве приняло решение расширить поселения на оккупированной территории Сирии в два раза.

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