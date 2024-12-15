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ПолитикаИзраиль

Израиль удвоит численность своих жителей на Голанах

Екатерина Венкина
15 декабря 2024 г.

Правительство Израиля одобрило планы по удвоению численности израильского населения на подконтрольной стране части Голанских высот, сообщил Нетаньяху.

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Биньямин Нетаньяху на Голанах
Биньямин Нетаньяху на Голанах (фото из архива)Фото: Kobi Gideon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance

Правительство Израиля в воскресенье, 15 декабря, одобрило планы по удвоению численности израильского населения на подконтрольной стране части Голанских высот. "Укрепление Голан - это укрепление государства Израиль, и это особенно важно в настоящее время. Мы будем продолжать удерживать их, способствовать их расцвету и расселению (этих территорий. - Ред.)", - говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Канцелярия Нетаньяху сообщила, что правительство единогласно утвердило проект на сумму в 40 млн шекелей (10,4 млн евро) с целью стимулировать демографический рост на Голанах. При этом власти Израиля отмечают, что угрозы со стороны Сирии остаются - несмотря на умеренный на данном этапе тон новых властей этой страны.

ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией

Сейчас на Голанах проживают свыше 50 тыс. человек, более половины из них - еврейские поселенцы и израильтяне, остальные - друзы и алавиты, отмечает агентство dpa. В заявлении Нетаньяху указано, что решение расширить поселения принято "в свете войны и нового фронта, который представляет Сирия".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 декабря сообщила, что развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией "и в ряде других мест", чтобы "обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля". Нетаньяху также заявил, что Голанские высоты "навечно" останутся частью Израиля.

Статус Голанских высот

Голаны представляют собой скалистое плато длиной около 60 км и шириной 25 км. На протяжении десятилетий они остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанами.

 

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