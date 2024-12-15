Израиль удвоит численность своих жителей на Голанах

Правительство Израиля в воскресенье, 15 декабря, одобрило планы по удвоению численности израильского населения на подконтрольной стране части Голанских высот. "Укрепление Голан - это укрепление государства Израиль, и это особенно важно в настоящее время. Мы будем продолжать удерживать их, способствовать их расцвету и расселению (этих территорий. - Ред.)", - говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Канцелярия Нетаньяху сообщила, что правительство единогласно утвердило проект на сумму в 40 млн шекелей (10,4 млн евро) с целью стимулировать демографический рост на Голанах. При этом власти Израиля отмечают, что угрозы со стороны Сирии остаются - несмотря на умеренный на данном этапе тон новых властей этой страны.

ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией

Сейчас на Голанах проживают свыше 50 тыс. человек, более половины из них - еврейские поселенцы и израильтяне, остальные - друзы и алавиты, отмечает агентство dpa. В заявлении Нетаньяху указано, что решение расширить поселения принято "в свете войны и нового фронта, который представляет Сирия".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 декабря сообщила, что развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией "и в ряде других мест", чтобы "обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля". Нетаньяху также заявил, что Голанские высоты "навечно" останутся частью Израиля.

Статус Голанских высот

Голаны представляют собой скалистое плато длиной около 60 км и шириной 25 км. На протяжении десятилетий они остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанами.