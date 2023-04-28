Из-под завалов в Умани извлекли тело еще одного ребенка

На 429-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 28 апреля (время московское).

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Снова выросло число погибших от российского удара по Умани. Спасатели извлекли из-под завалов подъезда девятиэтажного дома тело еще одного ребенка, сообщило министерство внутренних дел Украины. Это - 23-я жертва. Среди погибших - теперь уже четверо детей. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте развернуты пункты оказания помощи, в том числе психологической. Тем временем люди начинают приносить к разрушенному дому цветы и детские игрушки.

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Российская военная авиация нанесла по приграничной территории Черниговской области удар, по всей вероятности, управляемыми бомбами, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север". По ее данным, три бомбы были сброшены из двух самолетов на село Костобобров. В результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, два из них загорелись. Информация о пострадавших уточняется.

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Число жертв российского ракетного удара по девятиэтажному дому в Умани возросло до 22 человек, сообщает Национальная полиция Украины. Среди погибших – трое детей. Еще 18 человек ранены, девять из них госпитализированы. В Черкасской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

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Украина и Чехия подготовили шесть проектов совместного изготовления оружия, боеприпасов и учебных самолетов с возможностью их полного производства на украинской территории. Об этом сообщил в Киеве президент Чехии Петр Павел. "Для нас передача технологий и производства является приоритетом. Чтобы это производство могло частично или полностью осуществляться на территории Украины. Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах", - сказал Павел. Кроме того, по его словам, Чехия готова предложить Украине поддержку в сферах энергетики, экономики, транспортной инфраструктуры и жилищного хозяйства.

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Литва будет настаивать на предоставлении Украине большего количества оружия, боеприпасов, а также истребителей F-16, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. "Мы будем поддерживать вас до вашей победы - это наше незыблемое обязательство. Мы будем поддерживать ваш путь в НАТО - ваше место в НАТО, ваше место вместе с нами в НАТО", - пообещал Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе. "Потому что ваша борьба – это наша борьба. Потому что ваша свобода - это наша свобода" – подчеркнул он.

Кулеба: Не следует считать контрнаступление ВСУ решающей битвой

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Ожидаемое контрнаступление ВСУ "не следует считать решающей битвой", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИДов стран Северной Европы и Балтии. "Решающая битва - та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы", - пояснил Кулеба. "Если понадобится одно контрнаступление - будет одно, если нужно два или больше - будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить", - подчеркнул украинский министр, добавив, что Украина будет воевать до победы.

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Во время телефонного разговора с Си Цзиньпином Владимир Зеленский призвал председателя КНР содействовать возвращению украинских детей, депортированных в Россию, на родину. Об этом рассказал во время пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии в Киеве сам Зеленский. По его словам, таких детей - около 20 тысяч, и процесс их возвращения в Украину крайне сложен. "Скажу откровенно, что в вопросе возвращения детей Украине помогает только Украина. Здесь без всяких плохих месседжей. Просто это действительно сложно сделать. ООН пробует, многие хотят что-то сделать, но пока результаты слабые. И поэтому с этим призывом я также обращался к лидеру Китая", - пояснил президент Украины.

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Число жертв российского ракетного удара по Умани увеличилось до 19 человек, сообщает Национальная полиция Украины. Еще 18 человек ранены, девять из них госпитализированы. В Черкасской области объявлен трехдневный траур по погибшим, сообщил ранее в Telegram-канале глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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Первые шесть из десяти танков Leopard 2A4, которые Испания обязалась поставить Киеву, уже прибыли в Польшу, откуда их по железной дороге отправят в Украину. Об этом, как сообщает издание The Objective, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Еще четыре танка будут переданы украинской стороне после того, как закончится их ремонт.

Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за "госизмену"

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Еще один закон, подписанный Владимиром Путиным, - о пожизненном лишении свободы за "госизмену". До сих пор максимальное наказание по данной статье предусматривало до 20 лет заключения. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в апреле, его приняли сразу во втором и третьем чтениях, после чего он был одобрен Советом Федерации.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за военные "фейки", "дискредитацию" ВС РФ и действия, "угрожающие национальной безопасности". Лишить приобретенного гражданства могут в том числе за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, причастность к "нежелательной организации", неисполнение закона об "иностранных агентах", неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы, дезертирство. В случае совершения "действий, создающих угрозу национальной безопасности России", решение суда для лишения гражданства не нужно - заключение будет составлять ФСБ.

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Владимир Зеленский отдал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному распоряжение отправлять "подавляющее большинство" тыловых военных комиссаров на фронт, а на их места назначать военнослужащих, получивших ранения. Об этом сообщил на брифинге в Киеве министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что воевавшие военные знают в числе прочего, "как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей".

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Число погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани возросло до 16 человек, трое из них - дети, сообщает ГСЧС Украины. Кроме того, по данным ведомства, пострадали 18 человек, девять из них госпитализированы. Разбор завалов продолжается.

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По данным правительства в Киеве, подготовка к ожидаемому контрнаступлению Украины близится к завершению. Украина "в глобальном смысле" готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования, заявил министр обороны Алексей Резников. "Мы очень современные системы получили, особенно в части "бронированного кулака". Напомню, что кроме "танковой коалиции", куда входят танки Leopard 2, Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал он. Резников также напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, поучаствовать не успеют.

"Если в глобальном смысле - в высоком процентном соотношении мы готовы. Дальше - вопрос за генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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