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Ведущая Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1", фото из архива
В Комитете ООН утверждают, что российское телевидение участвует в разжигании расовой ненавистиФото: WDR/Arte/DW/HR/Berlin Producers
ПолитикаРоссия

Комитет ООН обвинил РФ в разжигании ненависти к украинцам

Евгений Жуков
24 мин. назад

В ООН обвиняют РФ в разжигании расовой ненависти и распространением стереотипов об украинцах. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен нарушениями прав человека российскими военными и наемниками.

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обвиняет российские войска и группы наемников в серьезных нарушениях прав человека, совершенных в ходе боевых действий в Украине. В своем отчете, опубликованном в пятницу, 28 апреля, комитет в числе прочих нарушений назвал, в частности, произвольные аресты, казни, пытки, изнасилования и похищения детей.

Одновременно ооновский комитет выразил обеспокоенность разжиганием в России расовой ненависти и распространением стереотипов об украинцах. Такие действия особенно широко распространены на государственном радио и телевидении, в интернете и соцсетях, кроме того, их совершают общественные деятели и государственные чиновники, передает агентство AFP.

В ООН также изучают утверждения российских правозащитников, что при проведении мобилизации главное внимание властей РФ сосредоточено на этнических меньшинствах в отдаленных районах России, чтобы избежать недовольства в Москве и других крупных городах.

Комитет ООН призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить принудительную мобилизацию и призыв в армию как внутри РФ, так и на "других территориях, находящихся под ее фактическим контролем", а тем, кто попал под мобилизацию, предоставить компенсацию.

Комитет также выразил глубокую обеспокоенность "чрезмерно широким и расплывчатым определением" экстремистской деятельности в российском законодательстве. "Такое нечеткое определение ставит под угрозу законное осуществление прав на свободу выражения мнений и объединений и применяется для целенаправленной борьбы с операциями и деятельностью организаций гражданского общества, журналистов и правозащитников", - говорится в сообщении.

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