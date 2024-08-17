Издатель ультраправого журнала Compact: "Я сторонник Путина"

Одержавший промежуточный успех в суде основатель экстремистского журнала Compact Юрген Эльзессер заявил на съезде АдГ, что поддерживает Путина. Эти слова были встречены бурными овациями.

Через несколько дней после того как суд Лейпциге приостановил запрет экстремистского журнала Compact, его издатель и главный редактор Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) вновь обрушился с критикой на германское правительство, заявив о своей поддержке президента России Владимира Путина. "И, конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина", - заявил он в субботу, 17 августа, в Магдебурге на земельном съезде отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт, что вызвало бурные аплодисменты присутствовавших.

В своей речи Эльзессер назвал фашисткой министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), распорядившуюся закрыть его журнал, а министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius) - военным преступником и выступил с оскорблением лидера партии "зеленых" Рикарды Ланг (Ricarda Lang).

По словам основателя правоэкстремистского журнала Compact, его успех в суде демонстрирует, что "победа возможна": если его издание сможет победить Фезер, то премьер-министром Саксонии-Анхальт в скором времени сможет стать представитель АдГ. Эльзессер подчеркнул, что отношения между Compact и земельным объединением АдГ на протяжении многих лет были очень теплыми и братскими.

Издатель пожаловался, что "хищное государство" все еще не вернуло собственность его журнала, и пообещал, что будет требовать от Фезер компенсации и возмещения ущерба. Он принес на партийное мероприятие в Магдебурге, по собственным словам, 200 экземпляров Compact и продавал их там.

Журнал Compact запретила персонально глава МВД ФРГ

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в середине июля запретила журнал Compact после обысков, проведенных в нескольких федеральных землях в офисах издания и в жилых помещениях его руководящих работников и акционеров. Этот шаг глава МВД объяснила тем, что журнал является "центральным рупором правоэкстремистских кругов", который "возмутительным образом пропагандирует ненависть к евреям, мигрантам и нашей парламентской демократии".

Юрген Эльзессер подал апелляцию на решение МВД, а также срочное ходатайство, рассмотрев которое, федеральный административный суд в Лейпциге 14 августа приостановил действие решения министерства внутренних дел Германии о запрете журнала Compact. Согласно постановлению, редакция журнала может продолжить его издание до вынесения решения по основному иску (апелляции на решение МВД о запрете журнала), которое будет принято позже. При этом изъятые в ходе обысков материалы будут дальше изучаться следствием.

Апелляцию Эльзессера суд продолжает рассматривать.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало Compact правоэкстремистским проектом. Еще в 2022 году в спецслужбе заключили, что издание во главе с Эльзессером, "будучи мультимедиальным предприятием, пропагандирует в обществе взгляды, враждебные демократии и человеческому достоинству".