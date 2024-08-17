Издатель ультраправого журнала Compact: "Я сторонник Путина"17 августа 2024 г.
Через несколько дней после того как суд Лейпциге приостановил запрет экстремистского журнала Compact, его издатель и главный редактор Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) вновь обрушился с критикой на германское правительство, заявив о своей поддержке президента России Владимира Путина. "И, конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина", - заявил он в субботу, 17 августа, в Магдебурге на земельном съезде отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт, что вызвало бурные аплодисменты присутствовавших.
В своей речи Эльзессер назвал фашисткой министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), распорядившуюся закрыть его журнал, а министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius) - военным преступником и выступил с оскорблением лидера партии "зеленых" Рикарды Ланг (Ricarda Lang).
По словам основателя правоэкстремистского журнала Compact, его успех в суде демонстрирует, что "победа возможна": если его издание сможет победить Фезер, то премьер-министром Саксонии-Анхальт в скором времени сможет стать представитель АдГ. Эльзессер подчеркнул, что отношения между Compact и земельным объединением АдГ на протяжении многих лет были очень теплыми и братскими.
Издатель пожаловался, что "хищное государство" все еще не вернуло собственность его журнала, и пообещал, что будет требовать от Фезер компенсации и возмещения ущерба. Он принес на партийное мероприятие в Магдебурге, по собственным словам, 200 экземпляров Compact и продавал их там.
Журнал Compact запретила персонально глава МВД ФРГ
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в середине июля запретила журнал Compact после обысков, проведенных в нескольких федеральных землях в офисах издания и в жилых помещениях его руководящих работников и акционеров. Этот шаг глава МВД объяснила тем, что журнал является "центральным рупором правоэкстремистских кругов", который "возмутительным образом пропагандирует ненависть к евреям, мигрантам и нашей парламентской демократии".
Юрген Эльзессер подал апелляцию на решение МВД, а также срочное ходатайство, рассмотрев которое, федеральный административный суд в Лейпциге 14 августа приостановил действие решения министерства внутренних дел Германии о запрете журнала Compact. Согласно постановлению, редакция журнала может продолжить его издание до вынесения решения по основному иску (апелляции на решение МВД о запрете журнала), которое будет принято позже. При этом изъятые в ходе обысков материалы будут дальше изучаться следствием.
Апелляцию Эльзессера суд продолжает рассматривать.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало Compact правоэкстремистским проектом. Еще в 2022 году в спецслужбе заключили, что издание во главе с Эльзессером, "будучи мультимедиальным предприятием, пропагандирует в обществе взгляды, враждебные демократии и человеческому достоинству".