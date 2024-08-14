Суд в ФРГ отменил запрет экстремистского журнала Compact

Федеральный административный суд в Лейпциге в рамках ускоренной процедуры приостановил действие решения министерства внутренних дел Германии о запрете правоэкстремистского журнала Compact. Окончательное решение будет принято позже, заявил суд в среду, 14 августа.

Согласно постановлению, редакция журнала может продолжить его издание до вынесения решения по основному иску. При этом изъятые в ходе обысков материалы будут дальше изучаться следствием.

Суд сомневается в необходимости полного запрета журнала

Одновременно суд указал, что имеются шансы на успех основного иска, поданного руководством журнала Compact, поскольку пока невозможна однозначная оценка того, имеется ли у издания антиконституционная направленность. В некоторых публикациях суд усмотрел признаки унижения человеческого достоинства, но вместе с тем, учитывая право на свободу слова и прессы, он сомневается, что эти пассажи достаточны для полного запрета журнала.

При этом суд сослался на наличие менее жестких юридических средств, таких как запрет на мероприятия, запрет на высказывания об определенных событиях, ограничение и запрет собраний. При первой оценке в рамках ускоренной процедуры интересы редакции Compact в отмене запрета перевесили общественный интерес в его немедленном исполнении, добавил суд.

МВД разъяснит решение в рамках основного разбирательства

Министерство внутренних дел ФРГ заявило, что в рамках основного разбирательства подробно разъяснит основания, на которых было принято решение запретить правоэкстремистское издание, и "характер неконституционности" журнала.

В заявлении ведомства также указывается, что оно "всесторонне обосновало антиконституционные и агрессивно-воинственные действия" руководства журнала Compact и подкрепила их "обширными доказательствами органов безопасности". Представительница МВД также указала, что продолжит оценку доказательств, изъятых в ходе обысков.

В свою очередь Немецкий союз журналистов (DJV) приветствовал решение административного суда. По его мнению, это свидетельство "ясной приверженности суда фундаментальному праву на свободу прессы".

Журнал Compact был запрещен в июле

Правоэкстремистский журнал Compact запретила в середине июля министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) после обысков в офисах издания и в жилье его руководящих работников и акционеров в нескольких федеральных землях. МВД сообщило, что нарушение запрета на деятельность издания впредь будет квалифицировано как уголовное преступление. Журнал Compact является "центральным рупором правоэкстремистской сцены", который "возмутительным образом пропагандирует ненависть к евреям, мигрантам и нашей парламентской демократии", пояснила Фезер.

Главный редактор Compact Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) подал в Федеральный административный суд апелляцию на решение МВД, а также срочное ходатайство, по которому было принято решение 14 августа. Апелляцию суд продолжает рассматривать.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало Compact правоэкстремистским проектом. Еще в 2022 году в спецслужбе заключили, что издание во главе с главным редактором Эльзессером, "будучи мультимедиальным предприятием, пропагандирует в обществе взгляды, враждебные демократии и человеческому достоинству".